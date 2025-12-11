歌舞伎俳優の尾上右近さん（33）が10日、1月歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」（2026年1月2日初日〜25日千穐楽）昼の部で上演される『蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）』の取材会に出席し、初役で八役を勤める心境を明かしました。

演目を決めた理由について右近さんは、「市川猿之助のお兄さんの『蜘蛛絲梓弦』が大好きで、やらせてもらいたいと思っていました。お正月ですのでとにかく明るくて、歌舞伎の文化を背負った伝統芸能ならではの厚みと奥行き、そういったものがある。絶妙なバランスの作品だなと思って、なんといってもテンポが良くて一人の役者が何役も演じ分ける」と思いを語りました。

『蜘蛛絲梓弦』は、源頼光が病で床に伏せっている寝所へ、妖しい影が次々と姿を現していく早替りで魅せる舞踊劇です。右近さんは初役となる女郎蜘蛛の精、女童扇弥、薬売り研作、番頭新造四つ輪、太鼓持栄寿、座頭音市、傾城薄雲、さらに自身が演じる女郎蜘蛛の精を成敗するためにやってくる平井保昌の八役を勤めます。

右近さんは「蜘蛛の精という正体がいろんな役柄に化けて、人間に化けてほんろうするというすごくシンプルなお話なので、シンプルなお話で1時間の中で何人もの役柄を何役も一人の役者が演じ分けるというすごくエンタメ性のある現代のお客様には確実に楽しんでいただける、“こんなに楽しい舞踊作品ってあったのか”と思ってもらえるような作品だなと、自分でやらせていただきたいなと思ったのがきっかけです。気がついたら令和8年のお正月に末広がりの八役、縁起がいい所に落ち着きを感じました」と明かしました。

また、演じる役名も自ら考えたという右近さんは、「ホームグラウンドの歌舞伎座で、厳粛で、正式な場になるからこそ、どこか堅くなっていく傾向もあると思うんですけど。手作り感というか、まぁ文化祭ですよね、そういう感覚が漂うって何か大事な気がするので。役名を自分で考えたのもチャレンジしてみて良かったなと思いますし、何か自作自演って面白いじゃないですか。自作自演が歌舞伎を代表する歌舞伎座の正月公演でこのチラシに自分が作った名前が載っているんですよ。いたずらしている気分です」と語りました。