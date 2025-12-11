UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 レーバークーゼンとニューカッスルの試合が、12月11日05:00にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはアーネスト・ポク（FW）、パトリック・シック（FW）、マリク・ティルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、ハーベイ・バーンズ（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ニューカッスルの選手によるオウンゴールによりレーバークーゼンが先制。

ここで前半が終了。1-0とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

レーバークーゼンは後半の頭から選手交代。パトリック・シック（FW）からクリスチャン・コファン（FW）に交代した。

51分ニューカッスルが同点に追いつく。アンソニー・ゴードン（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

60分、ニューカッスルが選手交代を行う。ジョエリントン（FW）からルイス・マイリ（MF）に交代した。

71分、レーバークーゼンが選手交代を行う。アーネスト・ポク（FW）からネイサン・テラ（FW）に交代した。

74分ニューカッスルが逆転。ルイス・マイリ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

78分、ニューカッスルが選手交代を行う。ハーベイ・バーンズ（FW）からジェイコブ・マーフィー（MF）に交代した。

85分、レーバークーゼンが選手交代を行う。マリク・ティルマン（MF）からクラウディオ・エチェベリ（MF）に交代した。

後半終了間際の88分レーバークーゼンのアレックス・グリマルド（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、レーバークーゼンは47分にアーネスト・ポク（FW）、51分にアレイクス・ガルシア（MF）に、またニューカッスルは21分にマリック・ティアウ（DF）、82分にアーロン・ラムズデール（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

