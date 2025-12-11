UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 ドルトムントとボデ・グリムトの試合が、12月11日05:00にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ドルトムントのファビオ・シルバ（FW）のアシストからユリアン・ブラント（MF）がゴールを決めてドルトムントが先制。

33分、ドルトムントが選手交代を行う。バルデマール・アントン（DF）に代わりダニエル・スベンソン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の42分ボデ・グリムトが同点に追いつく。パトリック・ベルグ（MF）のアシストからハイタム・アレーサミ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ボデ・グリムトは後半の頭から選手交代。ソンドレ・フェット（MF）からウルリク・サルトネス（MF）に交代した。

51分ドルトムントが逆転。ユリアン・ブラント（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

67分、ドルトムントは同時に2人を交代。マクシミリアン・バイアー（FW）、ファビオ・シルバ（FW）に代わりカリム・アデイエミ（MF）、セール・ギラシ（FW）がピッチに入る。

68分、ボデ・グリムトは同時に3人を交代。カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）、ハイタム・アレーサミ（DF）に代わりアンドレアス・ヘルメルセン（FW）、マティアス・ヨルゲンセン（FW）、ビラッズ・ニールセン（DF）がピッチに入る。

75分ボデ・グリムトのイェンス・ハウジ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、ドルトムントは90+5分にカリム・アデイエミ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-11 07:00:33 更新