お金が貯まる人が「年末」にやっていること
12月といったら何を思い出しますか？
クリスマス？
鍋料理？
大晦日？
私はお金に関する仕事をしているのもあり、12月といえば「ボーナス」「賞与」が思い浮かびます。
冬の風物詩であるボーナスですが、お金が貯まる人、貯まらない人の差が出るポイントでもあります。お金が貯まる人は、年末にボーナスが出たらまず、「予算組み」をします。
例えば冬のボーナスが30万円だとしたら、
・10万円 → 帰省に使う
・20万円 → 貯金
といったように、使い道をあらかじめ決めるのです。
いろんな人のお金の相談を受けていてよく聞くのが、
「ふだんなかなか貯金できない！ ボーナスが出たら貯金しよう」
というセリフです。
こう言いながら実際に貯金に回せていればOKです。でもお金が貯まらないと嘆く人の多くは、
貯金は、ボーナスを頼りにしている
↓
でもボーナスが出たら、結局使ってしまう
↓
そして何に使ったかは答えられない
というルートをたどります。
「気づいたらなくなってる」のが一番こわい
何にボーナスを使ったかを答えられる人はいいんです。
「新しいパソコンを買いました」
「海外旅行に使いました」
こんなふうに使い道がはっきりしている場合、金額も明確にわかりますから。
でも一番こわいのは、何にお金を使ったかわからないのに、ボーナスがなくなっていることです。
私も以前、気づいたら冬のボーナスの全額約40万円が消えていたことがあります。
何に使ったんだっけ……と明細をさかのぼると、当時、毎晩通っていた立ち食い寿司代として溶かしていたことがわかりました。
立ち食い寿司に40万円……。正直、自分の行いに、自分が引きましたよね。
ボーナスが出たら、まずは予算組みです。
ぜひ年末の予定に組み込んでみてください！
わかっちゃいるけど、行動に移せない人へ
もちろん、わかっちゃいるけど面倒だという人、先延ばしする人もいると思います。
『発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本』ではこう書きました。
――『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』より
大切なボーナス。1年を誰かと一緒に振り返りながら、使い道を考えるのも、楽しいですよ。
