UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 クラブ・ブリュージュとアーセナルの試合が、12月11日05:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。アーセナルのチュクノンソー・マドゥエケ（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。0-1とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の47分アーセナルが追加点。マルティン・スビメンディ（MF）のアシストからチュクノンソー・マドゥエケ（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

さらに56分アーセナルが追加点。ガブリエル・マルチネリ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アーセナルが0-3で勝利した。

なお、アーセナルは65分にクリスティアン・ノアゴール（MF）、68分にベン・ホワイト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-11 07:00:38 更新