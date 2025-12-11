UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 ユベントスとパフォスの試合が、12月11日05:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、エドン・ジェグロバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパフォスはアンデルソン（FW）、ブラド・ドラゴミル（MF）、ジョアン・コレイア（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ユベントスは後半の頭から選手交代。エドン・ジェグロバ（MF）からチコ・コンセイソン（FW）に交代した。

60分、ユベントスが選手交代を行う。マヌエル・ロカテッリ（MF）からロイス・オペンダ（FW）に交代した。

62分、パフォスが選手交代を行う。アンデルソン（FW）からドミンゴス・クイナ（MF）に交代した。

67分に試合が動く。ユベントスのアンドレア・カンビアーゾ（DF）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がゴールを決めてユベントスが先制。

さらに73分ユベントスに貴重な追加点が入る。ケナン・ユルディズ（FW）のアシストからジョナサン・デービッド（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが2-0で勝利した。

なお、ユベントスは55分にマヌエル・ロカテッリ（MF）に、またパフォスは45分にイバン・シュニッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-11 07:00:43 更新