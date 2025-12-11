UEFAチャンピオンズリーグ 25/26 リーグフェーズ第6節 ユベントス vs パフォス 試合結果
UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 ユベントスとパフォスの試合が、12月11日05:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。
ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、エドン・ジェグロバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパフォスはアンデルソン（FW）、ブラド・ドラゴミル（MF）、ジョアン・コレイア（DF）らが先発に名を連ねた。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
ユベントスは後半の頭から選手交代。エドン・ジェグロバ（MF）からチコ・コンセイソン（FW）に交代した。
60分、ユベントスが選手交代を行う。マヌエル・ロカテッリ（MF）からロイス・オペンダ（FW）に交代した。
62分、パフォスが選手交代を行う。アンデルソン（FW）からドミンゴス・クイナ（MF）に交代した。
67分に試合が動く。ユベントスのアンドレア・カンビアーゾ（DF）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がゴールを決めてユベントスが先制。
さらに73分ユベントスに貴重な追加点が入る。ケナン・ユルディズ（FW）のアシストからジョナサン・デービッド（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが2-0で勝利した。
なお、ユベントスは55分にマヌエル・ロカテッリ（MF）に、またパフォスは45分にイバン・シュニッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2025-12-11 07:00:43 更新