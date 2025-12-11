UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 レアル・マドリードとマンチェスター・シティーの試合が、12月11日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ロドリゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。レアル・マドリードのジュード・ベリンガム（MF）のアシストからロドリゴ（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

しかし、35分マンチェスター・シティーが同点に追いつく。ニコ・オライリー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに43分マンチェスター・シティーが逆転。アーリング・ハーランド（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。マンチェスター・シティーが1-2で勝利した。

なお、レアル・マドリードは43分にアントニオ・リュディガー（DF）、87分にロドリゴ（FW）、88分にアルバロ・カレーラス（DF）に、またマンチェスター・シティーは11分にフィル・フォーデン（MF）、76分にニコ・オライリー（MF）、90分にベルナルド・シルバ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-11 07:00:47 更新