UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 ベンフィカとナポリの試合が、12月11日05:00にエスタディオ・スポルト・リスボア・ベンフィカにて行われた。

ベンフィカはフラニョ・イバノビッチ（MF）、ヘオルヒー・スダコフ（MF）、レアンドロ・バレイロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはノア・ラング（FW）、ラスムス・ホイルンド（FW）、ダビド・ネレス（FW）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。ベンフィカのリチャード・リオス（MF）がゴールを決めてベンフィカが先制。

ここで前半が終了。1-0とベンフィカがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナポリは後半の頭から2人が交代。サム・ビュークマ（DF）、マティアス・オリベラ（DF）に代わりマッテオ・ポリターノ（FW）、レオナルド・スピナツォーラ（DF）がピッチに入る。

49分ベンフィカが追加点。リチャード・リオス（MF）のアシストからレアンドロ・バレイロ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ベンフィカが2-0で勝利した。

なお、ベンフィカは78分にアマル・デディッチ（DF）に、またナポリは52分にノア・ラング（FW）、87分にアントニオ・ベルガラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

