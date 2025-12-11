UEFAチャンピオンズリーグ 25/26 リーグフェーズ第6節 ベンフィカ vs ナポリ 試合結果
UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 ベンフィカとナポリの試合が、12月11日05:00にエスタディオ・スポルト・リスボア・ベンフィカにて行われた。
ベンフィカはフラニョ・イバノビッチ（MF）、ヘオルヒー・スダコフ（MF）、レアンドロ・バレイロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはノア・ラング（FW）、ラスムス・ホイルンド（FW）、ダビド・ネレス（FW）らが先発に名を連ねた。
20分に試合が動く。ベンフィカのリチャード・リオス（MF）がゴールを決めてベンフィカが先制。
ここで前半が終了。1-0とベンフィカがリードしてハーフタイムを迎えた。
ナポリは後半の頭から2人が交代。サム・ビュークマ（DF）、マティアス・オリベラ（DF）に代わりマッテオ・ポリターノ（FW）、レオナルド・スピナツォーラ（DF）がピッチに入る。
49分ベンフィカが追加点。リチャード・リオス（MF）のアシストからレアンドロ・バレイロ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ベンフィカが2-0で勝利した。
なお、ベンフィカは78分にアマル・デディッチ（DF）に、またナポリは52分にノア・ラング（FW）、87分にアントニオ・ベルガラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2025-12-11 07:50:37 更新