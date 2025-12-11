ベタつかず長時間キープするのにシャンプー1回でスッキリ！【プラウドメン】のイージーウォッシュのフレグランスハードワックスがAmazonに登場中！
ビジネスシーンで差をつける！ベタつかず長時間キープする【プラウドメン】のメンズフレグランスハードワックスがAmazonに登場中！
プラウドメンのフレグランスハードワックスは、ショートスタイルでもビシッと決まる、同社ヘアスタイリング商品中で最強のセット力を持つハードタイプのヘアワックスである。セット力と優れた操作性を兼ね備えており、立ち上げた毛や毛先の動きを長時間しっかりキープできる。
香りは、洗練された爽やかさと落ち着きを秘めた「グルーミング・シトラス」であり、絶妙な香り立ちが特徴だ。香水なしでもほのかな香りが持続し、人とすれ違いざまに爽やかな香りを印象づけられる。また、頭皮やタバコのニオイを抑えるニオイプロテクト処方を採用しており、気になるニオイをケアし、ビジネスシーンにふさわしい清潔感を纏うことができる。
仕上がりはベタつかず、頭皮の皮脂や汗を吸着するさらさらパウダー(シリカ等)を配合しているため、ベタつきを抑え、ヘアスタイルの崩れを長時間防ぐ。
このワックスは、ハードなセット力でありながら、1回のシャンプーですっきり落とせるイージーウォッシュ設計を採用している。これにより、洗いすぎによる髪のパサつきや頭皮へのダメージを防ぎながら、ワックスが落ちにくいという悩みを解消する。
最強のセット力と洗練された香りで、あなたのヘアスタイルと清潔感を一日中キープする、ビジネスマンのための決定版ハードワックスを今すぐ手に入れるべきだ。
