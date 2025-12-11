天海祐希、『探偵！ナイトスクープ』初登場 番組に親しみ「ある一部の劇団でですね」
俳優の天海祐希があす12日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に初登場する。
【動画】キリっとあいさつ→ほほえみ『探偵！ナイトスクープ』初登場した天海祐希
今週の「特命局長」に、数多くのドラマや映画、舞台などで抜群の存在感を発揮する女優の天海が就任。ナイトスクープ初登場の天海がスタジオに姿を現すと、観覧席からは悲鳴に近い歓喜の声に加え、拍手が鳴りやまず。これに天海も「イエ〜イ」とノリノリで応える。
『緊急取調室』の真壁刑事よろしく、凛とした口調でオープニングの口上を読み上げると、またも観覧席は大歓声。局長補助の松井ケムリ探偵が、「特命局長はナイトスクープをご覧になったことは？」とたずねれば、「もちろんですよ。私は何年か関西に住んでおりましたので。そうすると『ちょっとぉ、昨日、見た？』とか。ある一部の劇団でですね（笑）」と言葉を濁すも、続けて「宝塚の先輩も皆さん、ご覧になってました」とさらりと明かす。
そんな中、真栄田賢探偵が天海の大ファンだと判明。「今日は、ずっと楽屋からソワソワして」と田村裕探偵が暴露すれば、真栄田は「地球上のすべての命の中で一番好きです」と猛アピール。さらに、「天海さんは嫌かも知れないんですけど…」とマル秘エピソードを語り始める。
依頼は、石田靖探偵の「謎の神業リフティングじいさん」、竹山隆範探偵の「末期がんの夫に黒田のタコ飯を」、田村探偵の「土を食う女」を届ける。
