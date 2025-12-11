櫻坂46谷口愛季、『BACKS LIVE!!』座長ぶりを先輩から絶賛 愛されエピソードも「二期生の母にもなってほしい！」
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」の“BACKSメンバー”によるライブ『13th Single BACKS LIVE!!』が、12月9日・10日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。ライブでは、今回初めてBACKSセンターとなり本公演で座長を務めた三期生・谷口愛季の愛されエピソードがメンバーから語られる場面もあった。
【ライブ写真36点】鳥肌ものの表情…圧巻のステージを披露した櫻坂46
序盤のMCパートでは二期生で先輩の大沼晶保から「ノンアルコール」の振り入れで助けられたことを明かされ、「愛季ちゃんは三期生の母と呼ばれているけど、二期生の母にもなってほしい！」とお願い。また、谷口と同期の中嶋優月は「愛季は初めて参加する曲も多かったのに、すぐに溶け込んでくれて。そのたびに『カッコいい』と思った」と口にし、続けて「昨日の本番前の円陣で、『いっぱい練習してきたんですけど……（いざというときは）助けてください』と頼ってくれるところもかわいい」とメンバーだけが知る一面を語った。
また、アンコールのMCでも、二期生の武元唯衣から「今回のライブの空気を作ってくれたのは、紛れもなく愛季。言葉だけじゃなくて表情や練習している姿に、周りの9人が突き動かされて完成したライブでした」と感謝を口にした。
そんな座長としての役目を果たした谷口は最後に「私は櫻坂46のメンバーが大好きです。自分自身の愛し方を教えてくれたり、時にはこちらが恥ずかしくなってしまうような言葉をかけてくれたりして…それくらい大好きです。そして、今日ここに来てくださっている皆さん、配信を見てくださっている皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんが私たちに『笑っていてほしい』と言ってくださるように、私たちも皆さんにずっと笑っていてほしいです。大切なみんなに大切な思いをずっと届けていきたいです。私たちを推して損はさせません。これからもついてきてください」と呼びかけると、客席から温かな拍手が送られていた。
■『13th Single BACKS LIVE!!』10日公演セットリスト
00. Overture
01. 木枯らしは泣かない
02. ノンアルコール
03. 愛し合いなさい
04. 確信的クロワッサン
05. 君と僕と洗濯物
06. コンビナート
07. 心の影絵
08. 風の音
09. One-way stairs
10. 本質的なこと
11. 君のことを想いながら
12. ULTRAVIOLET
13. 僕は僕を好きになれない
14. もう一曲 欲しいのかい？
15. 港区パセリ
16. 油を注せ！
17. I will be
アンコール
EN1. 思ったよりも寂しくない
EN2. I'm in
Wアンコール
WEN. I will be
【ライブ写真36点】鳥肌ものの表情…圧巻のステージを披露した櫻坂46
序盤のMCパートでは二期生で先輩の大沼晶保から「ノンアルコール」の振り入れで助けられたことを明かされ、「愛季ちゃんは三期生の母と呼ばれているけど、二期生の母にもなってほしい！」とお願い。また、谷口と同期の中嶋優月は「愛季は初めて参加する曲も多かったのに、すぐに溶け込んでくれて。そのたびに『カッコいい』と思った」と口にし、続けて「昨日の本番前の円陣で、『いっぱい練習してきたんですけど……（いざというときは）助けてください』と頼ってくれるところもかわいい」とメンバーだけが知る一面を語った。
そんな座長としての役目を果たした谷口は最後に「私は櫻坂46のメンバーが大好きです。自分自身の愛し方を教えてくれたり、時にはこちらが恥ずかしくなってしまうような言葉をかけてくれたりして…それくらい大好きです。そして、今日ここに来てくださっている皆さん、配信を見てくださっている皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんが私たちに『笑っていてほしい』と言ってくださるように、私たちも皆さんにずっと笑っていてほしいです。大切なみんなに大切な思いをずっと届けていきたいです。私たちを推して損はさせません。これからもついてきてください」と呼びかけると、客席から温かな拍手が送られていた。
■『13th Single BACKS LIVE!!』10日公演セットリスト
00. Overture
01. 木枯らしは泣かない
02. ノンアルコール
03. 愛し合いなさい
04. 確信的クロワッサン
05. 君と僕と洗濯物
06. コンビナート
07. 心の影絵
08. 風の音
09. One-way stairs
10. 本質的なこと
11. 君のことを想いながら
12. ULTRAVIOLET
13. 僕は僕を好きになれない
14. もう一曲 欲しいのかい？
15. 港区パセリ
16. 油を注せ！
17. I will be
アンコール
EN1. 思ったよりも寂しくない
EN2. I'm in
Wアンコール
WEN. I will be