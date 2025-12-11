最大1万2000円分がお得に…東京・足立区が総額40億円の“プレミアム商品券” PayPay活用で区民限定 “不慣れ”な人のサポート窓口も
この店もあの店も買い物がお得に！
10日から東京・足立区で販売がスタートした、総額40億円の“プレミアム商品券”。
物価高が生活を直撃する中、足立区民からは喜びの声が上がった。
不慣れな人をサポートする窓口も設置
足立区民：
今、手持ちが4万円あったらすぐ買います。
足立区民：
さっそく買って申し込もうかなと思っていました。
取材班が向かったのは、足立区にある日本一長い宿場町商店街の“千住宿商店街”。
記者リポート：
足立区北千住の商店街で来ています。こちら、お店の前にポスターが貼られています。こちらのスーパーにも貼られています。
10日、足立区では、PayPayを活用したプレミアムつきのデジタル商品券を販売。
1口4000円からの商品券は、最大1万2000円分がお得になるという。
ただし購入できるのは、“足立区民のみ”。
利用期間は2026年3月10日までだが、販売総額の40億円に達した場合、キャンペーンは終了となるという。
記者リポート：
こちら足立区区役所に来ていますが 、PayPayプレミアム商品券ののぼりが飾られています。中には手続きされている人がいます。
足立区役所には、スマホやキャッシュレス決済に不慣れな人をサポートする窓口が設置されていた。
80代の男性は、一刻も早く商品券を手に入れたいが…。
80代男性：
支払いを…ん！？
職員：
残高がないので押しても…。
80代男性：
あとでチャージしないといけない。
…と大苦戦。
こちらの70代の男性は、4万円の商品券を購入できた。
70代男性：
お金がないものですから、お金をためようと思って。1万2000円が戻ってくるから（商品券を）購入した。
ーーどんなものに使う？
70代男性：
食料品だね。
「お米が買えると思って」
一方、商品券が使えるスーパーでは…。
記者リポート：
足立区PayPay商品券で支払いで、スタンプ3倍サービスのポスターが貼られています。
10日に商品券を使えば、店のスタンプが3倍となるサービスを実施していた。
訪れた買い物客は、“プレミアム商品券”でいったい何を買うのか？
こちらの夫婦は、2万円の商品券を購入。
6000円分の買い物が無料となるが、この日は約1000円のゼリーの詰め合わせなどに商品券を使い、ちょっとしたぜいたくに充てた。
商品券を使った買い物客：
いつも来たときは買わないかもしれないけど、きょうは3割返ってくる形だったので買ってみようと。30％還元は大きい、今のご時世。（商品券は）ぜひ買った方がいい。
子育て中の30代の女性も商品券を購入していた。
買い物かごに入れていたのは、子ども用の飲み物と育児の合間に食べるお菓子。
約1000円分の商品券を使っていた。
商品券を使った買い物客：
あまり値段見ずに、欲しいものをぽいぽいと入れて、食べたいものを買えた感じ。知らない人がいたら、ここで使えたよと話したい。
さらにこんな強者も現れた。
この40代女性は買える枠いっぱいの4万円分を購入。
これで1万2000円分のお得な買い物ができるが、この日のために狙っていたのものがあった。
商品券を使った買い物客：
お米2袋。お米が高いので、お米が買えると思って。
5kgの米2袋など、約9000円分の商品券を使った。
商品券を使った買い物客：
（米がなくなるのを）ギリギリまで待って、商品券がきょうからなので買いに来ようと。商品券を使えるようになったら、お米を多めに買っておこうかな。
ーー待ちに待った？
商品券を使った買い物客：
そうです。ギリギリです。うちのお米も。
なにかと出費の多い年末年始に、うれしい“プレミアム商品券”
マルヤス 足立花畑店・平間店長：
足立区が盛り上げてくれているのに一緒になって盛り上がって、お買い物にみんな来ていただけたらうれしいと思ってます。
11日には品川区でも販売が開始される。
さらにスマホ決済アプリを使ったお得なキャンペーンは、港区の｢みなトクPay｣や板橋区の｢板橋Pay｣などでも実施されている。
