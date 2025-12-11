最大1万2000円分がお得に…東京・足立区が総額40億円の“プレミアム商品券”　PayPay活用で区民限定　“不慣れ”な人のサポート窓口も

この店もあの店も買い物がお得に！

10日から東京・足立区で販売がスタートした、総額40億円の“プレミアム商品券”。

物価高が生活を直撃する中、足立区民からは喜びの声が上がった。

不慣れな人をサポートする窓口も設置

足立区民：

今、手持ちが4万円あったらすぐ買います。

足立区民：

さっそく買って申し込もうかなと思っていました。

取材班が向かったのは、足立区にある日本一長い宿場町商店街の“千住宿商店街”。

記者リポート：

足立区北千住の商店街で来ています。こちら、お店の前にポスターが貼られています。こちらのスーパーにも貼られています。

10日、足立区では、PayPayを活用したプレミアムつきのデジタル商品券を販売。

1口4000円からの商品券は、最大1万2000円分がお得になるという。

ただし購入できるのは、“足立区民のみ”。

利用期間は2026年3月10日までだが、販売総額の40億円に達した場合、キャンペーンは終了となるという。

記者リポート：

こちら足立区区役所に来ていますが 、PayPayプレミアム商品券ののぼりが飾られています。中には手続きされている人がいます。

足立区役所には、スマホやキャッシュレス決済に不慣れな人をサポートする窓口が設置されていた。

80代の男性は、一刻も早く商品券を手に入れたいが…。

80代男性：

支払いを…ん！？

職員：

残高がないので押しても…。

80代男性：

あとでチャージしないといけない。

…と大苦戦。

こちらの70代の男性は、4万円の商品券を購入できた。

70代男性：

お金がないものですから、お金をためようと思って。1万2000円が戻ってくるから（商品券を）購入した。



ーーどんなものに使う？

70代男性：

食料品だね。

「お米が買えると思って」

一方、商品券が使えるスーパーでは…。

記者リポート：

足立区PayPay商品券で支払いで、スタンプ3倍サービスのポスターが貼られています。

10日に商品券を使えば、店のスタンプが3倍となるサービスを実施していた。

訪れた買い物客は、“プレミアム商品券”でいったい何を買うのか？

こちらの夫婦は、2万円の商品券を購入。

6000円分の買い物が無料となるが、この日は約1000円のゼリーの詰め合わせなどに商品券を使い、ちょっとしたぜいたくに充てた。

商品券を使った買い物客：

いつも来たときは買わないかもしれないけど、きょうは3割返ってくる形だったので買ってみようと。30％還元は大きい、今のご時世。（商品券は）ぜひ買った方がいい。

子育て中の30代の女性も商品券を購入していた。

買い物かごに入れていたのは、子ども用の飲み物と育児の合間に食べるお菓子。

約1000円分の商品券を使っていた。

商品券を使った買い物客：

あまり値段見ずに、欲しいものをぽいぽいと入れて、食べたいものを買えた感じ。知らない人がいたら、ここで使えたよと話したい。

さらにこんな強者も現れた。

この40代女性は買える枠いっぱいの4万円分を購入。

これで1万2000円分のお得な買い物ができるが、この日のために狙っていたのものがあった。

商品券を使った買い物客：

お米2袋。お米が高いので、お米が買えると思って。

5kgの米2袋など、約9000円分の商品券を使った。

商品券を使った買い物客：

（米がなくなるのを）ギリギリまで待って、商品券がきょうからなので買いに来ようと。商品券を使えるようになったら、お米を多めに買っておこうかな。



ーー待ちに待った？

商品券を使った買い物客：

そうです。ギリギリです。うちのお米も。

なにかと出費の多い年末年始に、うれしい“プレミアム商品券”

マルヤス 足立花畑店・平間店長：

足立区が盛り上げてくれているのに一緒になって盛り上がって、お買い物にみんな来ていただけたらうれしいと思ってます。

11日には品川区でも販売が開始される。

さらにスマホ決済アプリを使ったお得なキャンペーンは、港区の｢みなトクPay｣や板橋区の｢板橋Pay｣などでも実施されている。

（「イット！」12月10日放送より）