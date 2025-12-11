中森明菜、ラジオ4時間特番を担当 近影公開に反響相次ぐ「明菜ちゃん、かわいい！」
歌手・中森明菜がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜』が、12日の午後8時から深夜0時まで4時間にわたって放送される。このほど、収録時の写真が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】柔和な笑み！近影を公開した中森明菜
ミッツ・マングローブと垣花正が担当した、2023年放送の『中森明菜オールタイムリクエスト』では、中森が肉声メッセージを寄せた。24年にも同タイトルの特番が行われた際には、ミッツと垣花がパートナーとなって、中森が復帰後初となるパーソナリティーを担当した。25年6月には『中川家 ザ・ラジオショー』に生出演。生放送のメディア出演は、2014年12月のNHK紅白歌合戦の出演以来とのことで貴重な時間となった。
こうした流れがある中で迎えた、3年目となった中森の名曲で綴るオールタイムリクエスト企画。今年は、中森が初となる『オールナイトニッポン』パーソナリティーとして登場、自身の言葉で「ビタースウィート・サンバ」に乗ってリスナーに語りかける。パートナーは、おなじみのミッツと垣花となった。
中森の近影に、ファンからは「明菜ちゃん、かわいい！」「この組み合わせ最強！」「楽しみ！」「ラジオ絶対聞きます！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】柔和な笑み！近影を公開した中森明菜
ミッツ・マングローブと垣花正が担当した、2023年放送の『中森明菜オールタイムリクエスト』では、中森が肉声メッセージを寄せた。24年にも同タイトルの特番が行われた際には、ミッツと垣花がパートナーとなって、中森が復帰後初となるパーソナリティーを担当した。25年6月には『中川家 ザ・ラジオショー』に生出演。生放送のメディア出演は、2014年12月のNHK紅白歌合戦の出演以来とのことで貴重な時間となった。
中森の近影に、ファンからは「明菜ちゃん、かわいい！」「この組み合わせ最強！」「楽しみ！」「ラジオ絶対聞きます！」などといった感想が相次いで寄せられている。