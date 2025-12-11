【箱根駅伝】大東文化大学チームエントリー 棟方一楽、大濱逞真ら順当に 1年生は4人登録
◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)
2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。
前回大会総合19位の大東文化大学は、予選会を8位で突破。全日本大学駅伝では13位でした。
ハーフマラソンで1時間1分台の記録を持つ棟方一楽選手(3年)、大濱逞真選手(2年)らが順当にエントリー。10月の予選会でチームトップの入茺輝大選手(4年)も名を連ねました。また予選会で力走をみせた鈴木要選手(1年)をはじめ、1年生は早稲田大学と並び最多の4人登録。1、2年生は計9人がメンバーに入っています。
以下、大東文化大学のチームエントリー赤星龍舞(4年・駅伝主将)
入茺輝大(4年)
照井海翔(4年)
戸田優真(4年)
石川郁弥(3年)
庄司瑞輝(3年)
棟方一楽(3年)
エヴァンス キプロップ(2年)
大濱逞真(2年)
清水雄翔(2年)
中澤真大(2年)
松浦輝仁(2年)
上田翔大(1年)
菅粼大翔(1年)
鈴木要(1年)
日郄龍之助(1年)