◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。

前回大会総合19位の大東文化大学は、予選会を8位で突破。全日本大学駅伝では13位でした。

ハーフマラソンで1時間1分台の記録を持つ棟方一楽選手(3年)、大濱逞真選手(2年)らが順当にエントリー。10月の予選会でチームトップの入茺輝大選手(4年)も名を連ねました。また予選会で力走をみせた鈴木要選手(1年)をはじめ、1年生は早稲田大学と並び最多の4人登録。1、2年生は計9人がメンバーに入っています。

以下、大東文化大学のチームエントリー

赤星龍舞(4年・駅伝主将)入茺輝大(4年)照井海翔(4年)戸田優真(4年)石川郁弥(3年)庄司瑞輝(3年)棟方一楽(3年)エヴァンス キプロップ(2年)大濱逞真(2年)清水雄翔(2年)中澤真大(2年)松浦輝仁(2年)上田翔大(1年)菅粼大翔(1年)鈴木要(1年)日郄龍之助(1年)