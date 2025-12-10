Image: ギズモード・ジャパン generated with Gemini

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。 本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★ ロストテクノロジー度：★ 再評価度：★

2015年秋に発売された、AppleのMagic Mouse 2（Lightningモデル）。ひっくり返して端子を差し込む充電スタイルが話題になりました。

待望の充電式になったものの、充電ポートがまさかの底面。充電中はひっくり返す必要があり、記事中でその姿は力尽きたセミと例えられました。そして、「さすがに次世代機では改善されるだろう」……当時、誰もがそう思っていました。

それから約10年、AIが台頭し、iPhoneのホームボタンが消滅しても、このマウスだけは時が止まっています。 2024年にはついに端子がUSB-C化されましたが、ポートの位置は依然底面のまま。「充電中は使えない」という仕様も、Appleの譲れない美学のように継承されました。ある意味、Apple製品の中で最もブレないガジェットと言えるかもしれません。

Magic Mouse 2は前のと一緒デザインなんですが、充電可能なところが違いですよね。そこが良さですが、僕の場合は災いでもあるようです。

2カ月近く楽しく使ってたんですけどね、Magic Mouse 2。週末の間に電池死んでました。月曜の朝、目をショボショボさせて会社に行ったらマウス、死んでたんです。

「大丈夫、大丈夫。充電できるんだしね！」と思ってから、ふと、あちこちのブロガーが（自分も含めて）騒いでたなあ、と思い出したんです。ライトニングポートがマウスの下についてるから、ひっくり返して充電しなきゃならない、なんて無様な姿なんだ、力尽きたセミのようではないか、充電中使えないし、って。

Magic Mouse 2のこの問題を最初に指摘したらアップルから連絡がきて、たった2分で丸1日ぶん充電できるって説明されたんですけど、そんなことなくて、2分の充電を4回繰り返してやっと1日もつ感じ。何度やってもまたマウスは死んでしまうんですね。おかげでマウス充電してる間、散歩したり、コーヒー休みとったりできましたけど。仕事の能率は下がってしまいました。

Linghtningケーブルがすぐそばにあるんだから繋げばいいじゃん、馬鹿だなーって言われるのはわかってるんですが、単3電池のマウスを何年も使ってると、プラグ差し込もうとか思わなくなっちゃうんですよね。 まあ、これからは電池切れアラートが出たら絶対無視しないように気をつけます。

僕に今言えるのはひとつ。Magic Mouse 2は問題です。ひっくり返して充電しながら掌にLED照らしてカーソル動かそうとしてもダメです。はい、馬鹿です。いや、僕だけじゃないです！

てなわけで、みなさんも充電はこまめにね。

Adam Clark Estes - Gizmodo US［原文］