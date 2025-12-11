「2025年報道写真展」に出席、開店前に大技「スギハラ」披露

体操女子でリオデジャネイロ、東京と五輪2大会に出場した杉原愛子が10日、東京都の三越日本橋本店で開催中の「第66回2025年報道写真展」を訪れた。会場で大技を披露し、自らの決定的瞬間を収めた写真と自撮りも。インスタグラムで13万人を超えるフォロワーを抱える身として、一瞬を切り取る写真への想いを語った。

今季の杉原は10月にインドネシア・ジャカルタで行われた世界選手権で、種目別のゆかで金、平均台で銅メダルに輝いた。今年の日本で話題となったシーンが集められたこの写真展にも、杉原が日の丸を背負って笑顔を見せる姿と、鋭い目線でゆか競技に挑む姿の2枚が大型パネルで飾られた。

開店前に会場を訪れた杉原はこの2枚に直筆のサインを添え、さらに自らの名前が冠された平均台の技「スギハラ」を含む体操の技を次々に披露した。トレードマークの笑顔が絶えない場となった。

杉原は、インスタグラムのフォロワー13万6000人を抱えるインフルエンサーでもある。この日は自らの決定的瞬間が収められた写真や、取り囲んだ報道陣と自撮り。「体操の魅力をより多くの方にお届けできるように。私も体操を野 球やサッ カーのようにメジャースポーツにしていくために、体操の普及活動をしていき、今日も動画を撮ってSNSにも投稿させていただきたいと思います」と、スマートフォンがフル稼働した。

杉原のインスタグラムには、仲間と楽しそうに体操競技に取り組む姿があふれている。自らも、SNS投稿のために写真や動画を撮影する。「体操の写真を撮るのは難しいってよく耳にしますし、私が写真を撮ってみたらプレプレになったりするんですけれど」と苦笑い。だからこそ、一瞬が写し止められた写真への思いも強い。

「緊張感などが写真からは鮮明に伝わってきて、その時を思い出させてくれるなと強く感じます。1枚1枚に宿る、その瞬間のエネルギーを強く感じました。そして、撮影していただいた方の思いも温かいものを感じます。素敵な写真、作品がたくさんあって、めちゃくちゃ感動しています」

今年大活躍した大谷翔平投手や9月に東京で開催された世界陸上など、スポーツ写真も多く並ぶこの写真展は、22日まで行われる。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）