ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ÖSnow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¡×À¤³¦¿Ê½Ð¤Ø¡ª

ÇÐÍ¥¤ËÀìÇ°
11·î¾å½Ü¤ÎÌë£¸»þÈ¾²á¤®¡¢´¨É÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¶ùÅÄÀî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤Î¾å¤Ë¡¢°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÐÊ(¤¿¤¿¤º)¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££¹¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø£Ó£î£ï£÷ £Í£á£î¡Ù¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤À¡£Ìë¶õ¤Ë¤ÏÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¸÷¤¬ßê(¤¤é)¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯É÷¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬È±·Á¤òÉÑÈË¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤âÑÛ¡¹(¤ê¤ê)¤·¤¤ÌÜ¹õ¤ÏÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¡¢»£±Æ¤ËÄ©(¤¤¤É)¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£º´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡ËÊ±¤¹¤ëÇÏ¼ç¤Î±£¤·»Ò¤ÇÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÜ¹õ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¶¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤äÄ«¥É¥é¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡Ê£Î£È£Ë¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¡Ø£ó£é£ì£å£î£ô¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î±éµ»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÃ±ÆÈ½é¼ç±é±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¼ã¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¯¤ËÉ½¸½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê65¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£º£·î15Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø£Ó£î£ï£÷ £Í£á£î¡Ù£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î°ì»þµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌÜ¹õ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÀ¤³¦¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ÏÅöÁ³¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÌÜ¹õ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â³§¡¢Èà¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¶ð°æÀé²Â»Ò»á¡Ë
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¡íÀ¤³¦¤Î£Í£Å£Ç£Õ£Ò£Ï¡í¤È¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤!?
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯12·î12Æü¹æ¤è¤ê