猫たちの現在と10年前の姿を見比べてみた投稿がSNSで大きな話題になっています。可愛らしい子猫から美しい猫さんへと成長した様子は、記事執筆時点で39万回再生を突破し、「みんな美猫ですな♡」「みんな可愛い！」「ゆらゆらしてる♡」といった声が殺到しました！

【動画：『2025年→2015年』猫たちの現在と10年前の様子を比べた結果】

美猫ちゃん揃いの現在

Instagramアカウント「もちもちブラザーズ（@mochi_ryoko）」さまは、投稿者さんと一緒に暮らす美しすぎる3匹の猫さんたち（「よもぎ」ちゃん、「おはぎ」くん、「きなこ」くん）の日常を紹介しています。

この日は飼い主さんが3匹の現在の姿と10年前の姿を比べてみようと思い立ち、投稿。現在の3匹の美しいお姿は……

みんなきれいに一列に整列しています！毛並みも美しく、3匹とも大きな瞳をこちらに向けてくれるサービス精神の旺盛さも魅力的♡

みんな美しさを兼ね備えつつも、それぞれ個性が光る毛色や顔立ちをしていて、ずっと見ていられるほどの魅力を持っています。

10年前の姿を見てみると…

そんな美しすぎる3匹の猫さんの10年前を見比べてみると……

か、可愛すぎる！！！現在と同じ立ち位置ではあるものの、みんな眠いのか目を瞑っています。さらに、きなこくんとおはぎくん兄弟は、まだ子猫だったこともあり、毛がふわふわしていて体もミニサイズです♡

よもぎちゃんはすでに1歳だったため、体の大きさはあまり変わりませんが、顔にあどけなさが残っています。

どうやらこの時はみんな眠かったようで、きなこくんとおはぎくんはうつらうつらと体が揺れていたのだとか！

10年の時を経て、可愛い子猫から美しい成猫さんへと成長した3匹の姿は、Instagramでも大きな反響を呼びました！

可愛すぎる成長ぶりにほっこり♡

3匹の10年の歳月を経て見比べた成長ぶりは、あまりに可愛すぎるとInstagramでも話題に！コメント欄には「みんな美猫ですな♡」「みんな可愛い！」「ゆらゆらしてる♡」と絶賛の声が溢れかえっています。

Instagramアカウント「もちもちブラザーズ」さまでは、今回ご紹介した3匹の猫さんののんびり気ままな魅力がたっぷり詰まった投稿が日々更新されています。

見ているだけでほっこり癒される様子ばかりなので、ぜひ他の日の投稿も覗いてみてくださいね！

よもぎちゃん、きなこくん、おはぎくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

