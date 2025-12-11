クローゼットから現れた大きなトラのぬいぐるみ。室内に設置した際の愛犬、愛猫たちの反応は──。

キュートなリアクションを捉えた動画は公開後わずか1日で3万再生を突破するとともに、「皆すぐに仲良しになって。トラさんも大喜びだね」「みんなでトラさんをおもてなしする姿が可愛い」との声が寄せられています。

【動画：『大きなトラのぬいぐるみ』を出したら、猫と犬が…『想像以上の大歓迎』】

クローゼットに眠っていた“もう一頭の仲間”とは

シベリアンハスキー・トイプードル・スコティッシュフォールド、子猫の日常が好評の人気YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に投稿されたのは、トラのぬいぐるみと対面・再会を果たしたワンニャンたちの動画です。

それは2025年冬のこと。この日、大掃除を行っていた飼い主さんは、クローゼット内に大きなトラのぬいぐるみを発見したといいます。まだトラさんと会ったことがない子猫の『茶太郎』くんのため、対面の場を設けることにしたという飼い主さんでしたが……。

室内に現れたトラのぬいぐるみ。茶太郎くんの反応は？

動画中盤にはお部屋にどっしりと体を横たえるトラさんと、その背後からトラさんに歩み寄る茶太郎くんの姿が。茶太郎くんはトラさんへお鼻を寄せてのごあいさつ後、スリスリと毛づくろいで熱烈歓迎を。彼はあっという間にトラさんとお友達になったのだとか。

直後には、スコティッシュフォールド『じゅんちゃん』とトラさんの再会シーンも。彼もまた茶太郎くんと同様の行動でトラさんを歓迎したのだとか。その後入室したハスキー犬『はっちゃん』、トイプー『きゅうちゃん』もまた、トラさんとの久々の再会を喜んだとのことです。

「トラさんにおやつを」おもてなし要求に応えた結果…

次の場面には、くりくりお目目で飼い主さんをじっと見つめるハスキー犬・はっちゃんが。その視線はまるで「トラさんにおやつを」と訴えるかのようで、飼い主さんは、ささみのおやつでトラさんをおもてなしすることにしたといいますが……。

ささみを乗せた手をトラさんへと差し出したところ、じゅんちゃんが食べてしまう事態に。おもてなしを再トライするも、はっちゃん・きゅうちゃん・茶太郎くんの全員がちゃっかりとおやつをゲットすることになったそう。

この日はトラさんとの対面・再会だけでなく、おやつを楽しんだというワンニャンたち。フレンドリーで食いしん坊な彼らの姿は、多くの視聴者をほっこり癒しました。

クローゼットで眠っていたトラの大きなぬいぐるみ。ワンニャンズとの対面・再会を捉えた動画には、「お客様が登場すると､おもてなしのオヤツにワクワクする皆が､可愛いよね」「お客様におもてなし（おやつ）を催促するけど 次々に自分達で食べてしまうのね。食欲に忠実な４人が 素直で可愛いね」「ちゃあ坊、初対面のトラさんとすぐに仲良くなってペロペロスリスリ(激しめ)久しぶりのトラさん、みんなにモテモテ」との感想が寄せられています。

はっちゃん・きゅうちゃん・じゅんちゃん・茶太郎くんのキュートな日常は、人気YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。