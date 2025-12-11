「ＭＡＲＣＨ」も安泰ではない…大学“2026年問題”「10年で100校淘汰！」冬の時代が本格襲来

「学校のことが好きで、なくなるのは残念で仕方ないと（学生たちは）言っています」

11月20日に開かれた記者会見で、こう悔しさを滲ませ’27年度からの学生募集停止を発表したのは京都華頂大学・華頂短期大学学長・中野正明氏だ。同大・短期大は’26年４月に入学する学生を最後に閉校することになる――。

募集を停止するのは同大・短期大だけではない。今年に入り名古屋柳城女子大学、京都ノートルダム女子大学などが、相次いで募集停止を発表したのだ。

’24年度の大学進学率は、過去最高の62.3%を記録している。多くの若者が大学を目指し、本来、好調であるはずの大学に何が起きているのだろうか。大学ジャーナリストの石渡嶺司氏が解説する。

「1985年以降、大学進学率は上昇しています。文部科学省によると、今後もこの傾向は続くようです。一方で少子化が急激に加速している。18歳人口の減少率が、大学進学率を上回るのが’26年なんです。

特に’27年度以降は18歳人口の減少率が激しく、多くの大学が定員を維持できない危機的な状況に陥ります。経営が行き詰まるターニングポイントになりかねない’26年は、大学の“2026年問題”と呼ばれているんです」

「『大学戦国時代』に突入」

少子化が大学に及ぼす影響は、以前から問題視されていた。定員充足率は’10年代後半に一度改善したが、’20年代にコロナ禍や定員抑制の緩和による大規模校への志願者増加などにより再び悪化する。’24年には定員充足率が80％に満たない大学が182校と過去最多を記録。’25年は141校に減少したが高止まりの状態にある。“2026年問題”は、大学の状況をさらに深刻化させそうなのだ。

石渡氏が続ける。

「中小や無名校を中心に、今後10年間で少なくとも50校、多ければ100校が淘汰されると思います。有名校も例外ではない。首都圏の上位大学といわれる『ＭＡＲＣＨ（明治、青山学院、立教、中央、法政）』レベルでも、無策でいればあっという間に危機に瀕するでしょう。安泰なのは早慶（早稲田、慶應）ぐらい。自校の魅力をアピールし、少ない学生を奪い合う『大学戦国時代』に突入するんです」

生き残るためには、どんな対策をとればいいのだろうか。

「『ＭＡＲＣＨ』やその下の『日東駒専（日本、東洋、駒澤、専修）』レベルの大規模校は危機感が強く、学部や教育プログラムの刷新に熱心です。私立高校の系列下など高大連携にも積極的。大学側は系列高の学生を確保でき、高校側は有名私立大の入学枠がアピールできます。関西圏では『関関同立（関西、関西学院、同志社、立命館）』『産近甲龍（京都産業、近畿、甲南、龍谷）』が、学部新設や高大連携に動いています。

問題は関東や関西の大規模校でも、中堅ないし中堅以下の私大です。財務体質が悪い、あるいは良くても経営陣が学部新設などに不熱心で、たとえ新設しても受験生のニーズを把握しきれていない大学があります。こうした大学は、今は良くても10年後に地盤沈下を起こす危険性があるんです。大阪府吹田市の大和大学のように『東の早慶、西の大和』とインパクトのあるスローガンを掲げ、数十年後には早慶に追いつくと猛アピールするのも一つの戦略かもしれません」

地方の大学はどうだろうか。

「小規模校であれば、留学生を確保するか、自治体の支援を受け公立化するという選択肢もあるでしょう。ただ、留学生を受け入れすぎると日本人の受験生が敬遠する悪循環になりかねません。公立化しても安泰とは限らない。公立大学間の競合となるからです。自治体によっては校舎の建て替え費用や志願者確保への懸念から、私大の公立化を断念するケースもあります。新潟県柏崎市、兵庫県姫路市、千葉県銚子市などはその例でしょう。

元も子もないようですが、大学淘汰の大きな流れは止められません。学生から見て魅力のない学校が淘汰されるのは、仕方ないのでしょう。大学は『学問の場である』という本来の観点に戻り、学生たちは何を求めているのか、どうすれば有能な人材を育てられるのか根本から考え直す必要があると思います」（石渡氏）

大学にとっての冬の時代が本格的に襲来する。親世代にとっても、10年後に「母校が倒産」という事態が普通に起こりうるのだ。