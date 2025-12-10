『頭文字D』30周年記念！伝説のハチロクが純金コインに

漫画『頭文字D』の連載30周年を記念し、宝石専門店のKARATZ（カラッツ）は、主人公・藤原拓海の愛車「トヨタ AE86」（通称ハチロク）をモチーフにした純金・純銀コインおよび各種記念グッズを2025年12月12日より発売する。本コラボレーションアイテムは、作品の長年のファンや自動車愛好家をターゲットとしており、作品が持つ「永遠の価値」を具現化したコレクションとして注目される新製品である。

聖なる輝きを放つ「ハチロク」純金コイン

今回特に注目されるのは、主人公・藤原拓海の愛車「トヨタ AE86」が純金と純銀のコインとして登場することである。純金（K24、純度99.99%以上の金）は「変わらない価値」と「永遠の輝き」を象徴する金属であり、30年にわたり多くのファンに愛され続けてきた「ハチロク」の魅力を表現するにふさわしい素材と言える。

コインの表面には、ハチロクのフォルムが緻密な彫刻技術により表現されている。前傾姿勢やタイヤの角度まで細部にこだわり、走行中の疾走感が再現されているという。裏面には「頭文字D 30th Anniversary」ロゴとシリアルナンバー、そして品質の証である造幣局品位検定マークが刻印されており、コレクターズアイテムとしての価値と信頼性が確保されている。

本記念コインは、作品の象徴とも言える数字「86」にちなみ、純金コインが限定86枚、純銀コインが限定860枚で販売される。この限定枚数は、ファンにとって特別な意味を持つ要素となるだろう。価格に関する情報は公開されていないが、純金という素材自体の価値と、この記念すべき限定性を考慮すると、単なるグッズとしての価値に留まらない、長期的なコレクションアイテムとしての側面も持ち合わせていると言える。購入者には、コインを飾ることが可能なアクリルコインスタンド（全2種）がプレゼントされる。

純金/純銀コインの仕様

アイテム 素材 重さ サイズ（直径×厚み） 刻印 付属品 限定数 純金コイン 純金（K24） 約10g 約25×1.3mm シリアルナンバー入り, 造幣局品位検定マーク入り 専用ケース 86枚 純銀コイン 純銀（SV999）

※金メッキ加工 約6g 約25×1.3mm シリアルナンバー入り 専用ケース 860枚

30周年記念グッズも充実のラインナップ

コインに加え、日常使いやコレクションに適した30周年記念グッズも豊富に展開される。今回のグッズには、漫画の1巻から9巻までの表紙イラストや、過去に開催された原画展のイラストが使用されている。これにより、作品の初期からのファンにとっては、当時の感動を呼び起こすアイテムとなることが期待される。





具体的なラインナップは以下の通りである。

アクリルスタンド：デスクなどに飾ることができ、登場キャラクターやハチロクの姿を楽しむことが可能である。 アクリルキーホルダー：日常的に持ち歩けるアクセサリーとして利用できる。 トレーディングカード：様々な絵柄があり、コレクションの楽しみを提供する。 アクリルコースター：自宅での使用に適したアイテムである。 トレーディングスクエア缶バッジ：バッグやジャケットなどに取り付け、さりげないカスタム表現が可能である。

これらのアイテムは、イラストの選定にこだわりが見られ、特に初期の表紙イラストは作品の持つエネルギーやキャラクターたちの表情が表現されており、ファンにとって魅力的なものとなっている。また、グッズを2,000円（税込）購入するごとに、イラストカード（全5種）がランダムで1枚プレゼントされる特典も用意されている。

販売・イベント情報

本コラボレーションアイテムは、実物を展示・販売するポップアップストアとオンラインストアにて購入可能である。

新宿マルイアネックス ポップアップストア

実物の純金コインを直接確認できる機会として、KARATZポップアップストアが新宿マルイアネックスにて開催される。

オンラインストア

期間： 2025年12月12日（金）～12月25日（木） 場所： 新宿マルイアネックス2F 営業時間： 平日：11:00～20:00、土日祝日：10:30～20:00 ※12月18日（木）および12月25日（木）のみ17:30終了予定。 内容： 30周年記念コインの実物展示と受注販売、グッズの在庫販売（在庫がなくなり次第、オンラインストアのみでの取り扱い）。

遠方からの購入やイベント期間中の来店が困難な場合でも、オンラインストア「カラッツSTORE」にて購入が可能である。

販売開始： 2025年12月12日（金）22:00から 販売ページ： https://store.karatz.jp/collections/initial-d-30th

グッズは初回生産数に達した場合、2026年1月下旬以降の発送に変更される可能性がある。特に純金コインは限定数が少ないため、購入を検討している場合は販売開始と同時に確認することが推奨される。

宝石のプロ集団「KARATZ（カラッツ）」とは

今回のコラボレーションを手掛けるKARATZは、「宝石をより多くの方に楽しんでいただきたい」という理念を持つ企業である。宝石の販売に加えて、その奥深い魅力を伝えるための多角的な活動を展開している。

宝石専門情報メディア「KARATZ Gem Magazine」

KARATZが運営する「KARATZ Gem Magazine」（https://karatz.jp/）は、宝石の基礎知識から鑑定方法、業界の著名人へのインタビューまで、幅広い情報を提供する国内最大級の宝石専門情報メディアである。月間訪問者数は約20万人にも上り、宝石に関心のある読者にとって有用な情報源となっている。

宝石を「学ぶ」「触れる」体験の提供

KARATZはウェブメディアだけでなく、宝石鑑定士によるGIA（米国宝石学会）や国際宝飾展での講演、さらには小学生を対象とした宝石講座や親子向けの体験イベントを企画・開催している。

これらの活動は、宝石に関する正しい知識の普及と、その魅力をより多くの人々に身近に感じてもらいたいというKARATZの姿勢を示している。

まとめ：30周年の感動を「永遠の輝き」として

『頭文字D』連載30周年という記念すべき節目に、宝石のプロフェッショナルであるKARATZが手掛ける純金コインと記念グッズは、作品への深い敬意が込められたアイテムである。本コラボレーションは、単なるキャラクターグッズの枠を超え、作品の価値を永遠に後世に残すというテーマを内包している。

ハチロクが持つ魂、そして『頭文字D』が多くのファンに与えてきた感動が、純金という素材の輝きとともに未来へと語り継がれていくことが期待される。本製品は2025年12月12日より販売開始され、限定数での提供となるため、購入を検討しているファンやコレクターは、新宿マルイアネックスのイベント会場またはオンラインストアにて詳細を確認することが推奨される。

リリース提供元：株式会社KARATZ