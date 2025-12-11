９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が「お父さん」と慕う人物との再会を報告した。

１１日までにインスタグラムをで「なにげに２０年近く！やらせていただいているラジオ山田五郎と中川翔子のリミックスｚ ４か月ぶりに復帰して、久しぶりに山田五郎さん、ゲッターズ飯田さんにお会いできましたーー嬉しい！めちゃくちゃ嬉しい！五郎さんがいつもみたいにげんきにエクレア完食するのも見られたし」と久々の復帰を報告し、評論家の山田五郎さん、占い師タレントのゲッターズ飯田とのショットをアップ。

「収録後、こっそり飯田さんに双子たちを占っていただきワクワク！運気いい日に生まれ、実は画数も見ていただき、すごく良い名前！と太鼓判いただきました！ふたりとも運が良く頭よくダンスと芸術に長けた星だそうです、双子でもちょっとずつ違う運命になるから面白い！それぞれどんな大人になるか楽しみだなぁ！」と期待。

また「山田五郎さんから、バカラ！双子がいつかお酒飲むときに使ってね、と２０２５年刻印のいただきました、おしゃれ！嬉しいです、お父さんみたいな五郎さん！いっしょに来年焼肉いく約束しました！楽しみにしています！」と明かした。

ストーリーズでも「久しぶりに山田五郎さんに会えた嬉しい！おとうさん！」と２ショットを投稿。フォロワーからは「おかえりなさい！」「お仕事がんばってくださいね」などの声が届いている。