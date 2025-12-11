¥Ñ¥ï¥Õ¥ë½÷ÀÀ¤³¦3°Ì¤Ë¹â»Ô¼óÁê¡¡ÊÆ»ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹Áª½Ð
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ·ÐºÑ»ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Ï10Æü¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½÷À¡×100¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢3°Ì¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤òÁª¤ó¤À¡£Æ±»ï¤Ï¹â»Ô»á¤é¤ò¡Ö·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Î¾ÝÄ§¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¡£2°Ì¤Ï²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡ÊECB¡Ë¤Î¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë4Ãû2Àé²¯¥É¥ë¡ÊÌó654Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¹ñ²È¡¢ÆüËÜ¤òÎ¨¤¤¤ë½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤È¾Ò²ð¡£È¾Æ³ÂÎ¶¡µëÌÖ¤Î°Ý»ý¤äËÉ±ÒÎÏ¤ÎºÆÊÔ¡¢¿Í¸ý¹½À®¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤½¤Î·èÃÇ¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¡¢5°Ì¤Ï¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¡£¤Û¤«¤ËÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ÊAMD¡Ë¤Î¥ê¥µ¡¦¥¹¡¼ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬10°Ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÊÆ²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬21°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£