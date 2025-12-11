「ぴえんヶ丘どすこい之助。明日は明日の鈴木福」安住紳一郎アナもよく口にする「ダジャレ」。その“進化系”「ネオダジャレ」が若者の間で広がるワケとは？

ダジャレを多く使うのは「20代」

＜布団が吹っ飛んだ＞＜そんなシャレは よしなしゃれ＞など、かつて「ダジャレ」といえばおじさんたちが使うものでしたが、今は少し事情が違うようです。

「おやじギャグはもう通用しなくなっている。『聞け』っていう空気を出してしまうと、“ハラスメント系”になっちゃう」（40代会社員）

「おやじだけど、おやじギャグは使うと恥ずかしい」（50代会社員）

“ダジャレは恥ずかしいもの”として、使わないおじさん達が増えるなか、2025年に行われた調査では「一番ダジャレを使うのは20代」という結果に。

【Q：ここ3か月以内にダジャレを見聞きしたり使用したりした】

▼20代：20.6％▼30代：16.6％▼40代：16.2％▼50代：17.7％▼60代：14.8％

※博報堂生活総合研究所「ことば遊びにかんする調査」（2025）

※首都圏・名古屋圏・阪神圏、20〜69歳男女1500人/2025年2月インターネット調査

実際に、街で聞いてみても…

「ダジャレが飛び交っている。≪期待大、平井大≫はたまに言う」（20代女性）

「クセで≪いただきマンモス≫とか言っちゃう」（大学生）

「友達が『トイレに行く』って言ったときとか≪トイレいっトイレー≫なんかは自然と出ちゃう」（高3女子）

アップデートした「ネオダジャレ」

なぜ今、若者がダジャレを使うのかー

若者言葉の研究家は、ダジャレが“アップデート”している点に注目します。

『博報堂生活総合研究所』松井博代上席研究員：

「“ネオダジャレ”と名付けて若者の今の現象として捉えている。便利で使える、コミュニケーションの中で“使えるダジャレ”になっている」

一体どのようなダジャレで、どう使っているのかー

「美味しいの『うまい』と『マチュピチュ』で≪ウマチュピチュ≫。“LINEでよく言っている”」（大学生）

「ホンマに？を≪ほんMoney≫。親しみがある感じで“LINEでよく使う”」（高校生）

「≪おけ丸水産≫マジよく使う、オッケーの意味。口でダジャレ言うようりか“LINEの方が多い”。仲が良いほうがダジャレは使いやすい」（高3女子）

多く聞かれたのは「LINEで使っている」という声です。

今の若い世代は、SNSなどテキストでのやり取りが中心。文字だけだとどうしても冷たい印象になるため、“表現を柔らかく”したり、“親密度を表す”方法として、積極的にダジャレを使うのだといいます。

ダジャレが「実用的」に進化

使い方だけではなく、ダジャレの中身も進化しています。

「≪いただきマングース≫、失敗して終わった時に≪終わりンゴ≫とか」（大学生）

「≪おはようグルト≫≪ただい抹茶ミルク≫。仲いいからこそふざけたくなっちゃう」（大学生）

「寝る前に、≪おやすミンミンゼミ≫とか言う」（高1女子）

「『お疲れ』と『疲れた』を混ぜて≪お疲れたんぽぽ≫」（高2女子）

一昔前は、「布団が吹っ飛んだ」や「アルミ缶の上にあるミカン」など、あまり意味のない状況を描いたモノで、ただ笑わせることだけが目的でしたがー

高3女子：

「布団が吹っ飛んだは、使うところがない。“実用的じゃなさすぎる”」

いまの若者にとっては“会話の中で使えるか”が大事で、それゆえ「ネオダジャレ」は≪ただいマンボー≫や≪やばたにえん≫≪うれシーサー≫など、挨拶や語尾などをもじったり、韻を踏んだものが多いのです。

絵文字もダジャレに使います。

20代女性・大学生：

「『〜かも』の“かも”をカモの絵文字、『たしかに』の“かに”をカニとか、みんな結構使っている」

他にも「家に帰る」でカエルなど、文章の語尾を“ダジャレ”の絵文字に。

LINEスタンプも「ダジャレ」が人気

LINEのスタンプも、ストアで検索すると5000個以上の「ダジャレスタンプ」が販売され一大ジャンルとなっています。

高1女子が使っているのは、キャラクターが雪だるまに扮して「ゆきまーす」などのパターン。

高3女子は、レモンの絵に「がんばレモン」など、“ダジャレと食材”を使っているスタンプなど。

ちなみに、今回の取材で約40種類以上が出てきた「ネオダジャレ」ですが、一番人気だったのがー

「≪まかセロリ≫とかめっちゃ使う」（高3女子）

「俺に≪まかセロリ≫。『任せろ』って普通にいうとダサいというか、そのままなんで」（10代男性・大学生）

「『任せろ』よりかわいい」（高2女子）

令和に進化を遂げた「ネオダジャレ」が、新たなコミュニケーションツールとして広がっています。

（THE TIME,2025年12月10日放送より）