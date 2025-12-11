ÈþÀî·û°ì¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡×Àë¸À¡¡¿´Â¡¼ê½Ñ¡õ¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂÆ®ÉÂ¸ì¤ë
²Î¼êÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢11·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿·Ð°Þ¤äÆ®ÉÂÀ¸³è¡¢º£¸å¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤ÎÂçÉÂ¤Ë¾¯¤·µ¤¼å¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²óÉü¤Ï60¡ó¡£¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤ë¤ï¡£²Î¤¦¤ï¤è¡Á¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡ÖÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿Í¤òÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
9·î11Æü¤Ë¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿´Â¡¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òËä¤á¹þ¤à¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£½Ñ¸å¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ç¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡£5Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¤á¤Þ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æº£Ç¯8·î¤Ë¡ÊÊÆ¡Ë¥í¥¹¤ÇÅÝ¤ì¤¿¡£Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¹¤°¤Ëµ¢¹ñ¤·¤ÆÆþ±¡¡£¼ê½Ñ¤Ï1¡¢2»þ´Ö¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¡ÖÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø»à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â½é¤á¤Æ¿È¶á¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¤Î¸¡ºº¤Ç¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÈÊ¬¤«¤ê¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÂ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤ÆÅ¾¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
1¥«·îÈ¾¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò¤Ø¤Æ¸½ºß¤Ï¼«ÂðÎÅÍÜ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤À¡£¡Ö½µ¤Ë2²ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¤½¤·¤ÆÀ¼¤ÏÂç¾æÉ×¡£ºòÆü¤â¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Î¿Ì¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Êâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¡È»Å»ö¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤ë¤È¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£µ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø100ºÐ¤Þ¤Ç²Î¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø100ºÐ¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¤«¤·¤é¡Ù¤È¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ²óÉüÅÙ¤Ï¡Ö60¡ó¤¯¤é¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ØÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡Ù¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
14Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥í¥Ã¥±¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Éüµ¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤Ê¤É¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþÀîÀá¤Ï·òºß¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¤·¤Ö¤È¤¯¡ÉÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¾¾ËÜµ×¡Û
¢¡ÈþÀî·û°ì¤Î°ìÌä°ìÅú
¡ÝÆþ±¡À¸³è¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«
¡ÖÊì¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¤ÏÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤¤¤¢¤¬¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÈÖÁÈ¤Ï¸«¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤«¤é¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÝÂÎ½Å¤Ï
¡Ö¤ä¤»¤Þ¤·¤¿¡£70¥¥í¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬62¥¥í¤¯¤é¤¤¡×
¡Ýº£Ç¯Ãæ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¡Ö°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Ê¤È¡£¤¢¤ÎÊõÀÐ¤òÃ¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ä¡£¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
¡Ýº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È
¡Ö¡Ø¾¡¡Ù¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¾¡¤Ä¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¡£¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ý14Æü¤ÎÉüµ¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«
¡Ö°Ø»Ò¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£10¶Ê¤¯¤é¤¤²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤â¤¦¤ä¤ë¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡¡Ç¾Æâ¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬¸º¾¯¤·¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤Ë´Ø¤ï¤ëÂçÇ¾¤«¤é¤Î¿®¹æ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¶ÚÆù¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÉÂµ¤¡£¼êÂ¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ê¡¢Êâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê4Âç¾É¾õ¤Ï¡Ö¿¶Àï¡×¡Ö¸Ç½Ì¡×¡ÖÆ°ºî´ËËý¡×¡Ö»ÑÀªÊÝ»ý¾ã³²¡×¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ØÄêÆñÉÂ¡£1817Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤ê½é¤á¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£