帰宅が遅いパパにブチギレたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万回再生を突破し、「会話が成立しすぎ！」「大好きなのがよくわかる」「可愛すぎて悶絶しましたw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：忘年会があったため、深夜に帰宅→普段は温厚な犬が…まさかの『ブチギレてしまう光景』】

大好きなパパが帰ってこない…

YouTubeチャンネル「トイプードルの虎太郎&三桜」の投稿主さんは、トイプードルの『虎太郎』くん、『三桜』ちゃんの微笑ましい姿を紹介しています。この日、パパの仕事先で忘年会が開かれました。いつもの帰宅時間が過ぎてもパパが帰ってこないため、2匹はソワソワし始めたそう。

とりわけ、虎太郎くんは強い不安に駆られていたようです。ママと扉を交互に見つめ、「パパ、帰ってこないの？」と不安気な表情をしていたといいます。何度も玄関を確かめたり、キューキュー鳴いたり…。それでも、パパは現れません。

荒ぶるわんこたち

虎太郎くんは、一旦冷静になってみることにしたようです。ソファに腰を下ろして、静かに扉の方を眺めていたとか。一方、三桜ちゃんは、部屋中を行ったり来たりハイテンションでパパの帰りを待ちわびていたといいます。

深夜になり、やっとパパから「今から帰る」と連絡が！パパがもうすぐ帰ってくることを察した2匹は、嬉しさが止まらないようだったとか。普段は温厚な虎太郎くんも、「まだ！？まだ！？」と荒ぶっていたそうです。

まさかのブチギレに爆笑！！

そして、ついにパパが帰宅しました。玄関へと駆け出た2匹は、飛んだり跳ねたり大喜び！しかし、虎太郎くんはすっかり拗ねてしまっていました。パパが手を伸ばしても、あからさまに距離を取って怒りをアピールしたのです。

ナデナデしようと追いかけるパパを、さらりとかわす虎太郎くん。パパはちょっぴり傷ついてしまったようですが、おやつをあげて謝ると許してくれたのだとか。

パパのことが大好きだからこそ、帰宅が遅いことに怒ってしまったのでしょうね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「帰ってくるの待ち遠しかったのかな」「こんな可愛い声で鳴かれたらキュンキュンしちゃう」「これは今後早く帰っちゃいますね」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「トイプードルの虎太郎&三桜」には、虎太郎くんと三桜ちゃんの日常の動画がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「トイプードルの虎太郎&三桜」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。