ギャップがたまらないゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「可愛すぎて無理！！」「体大きいのに…(笑)」「ビビりちゃんでたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車内から『看板に吠えていた』大型犬→窓を開けてみた結果…まさかのリアクション】

看板に吠えるゴールデンレトリバー

TikTokアカウント「kotetsu0701」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『こてつ』くんとの暮らしを紹介しています。こてつくんは、2024年生まれの男の子。やんちゃ盛りな年ごろですが、ちょっぴり臆病な性格なのだといいます。

そんなこてつくんを、車の後部座席に乗せて移動していたときのこと…。窓の外に、人間が数人映った看板を発見したこてつくん。大勢で攻撃してきそう…とでも思ったのか、けたたましく吠え始めてしまいました。

こてつくんは、「わん！わん！」と、威嚇するように吠え続けていたそうです。しかし、相手はただの看板。安全なものであることを教えるため、窓を開けてみると…。

窓を開けたらビビってしまう！？

さっきまでの強気な態度はどこへやら、こてつくんは慌てて座席の足元に隠れてしまったのでした。窓を開けたため、敵が襲ってくると思ったのでしょう。窓の存在は、こてつくんにとって盾のようなものだったのかもしれません。

ワタワタと逃げ回ってしまったこてつくんですが、そのビビりっぷりに少し恥ずかしくなってしまった模様。「ビビッてないもん！」と弁明するように投稿主さんを見つめてきたのだとか。

しかし、盾が突然打ち破られた瞬間の恐怖は、なかなか和らぐことがなかったようです。「本当は怖かった…」と言わんばかりに、肩にあごを乗せて甘えてきたのだといいます。

大きな体でとっても怖がりなこてつくん、そのギャップが愛おしすぎるワンシーンでした♡

こてつくんと赤ちゃん

こてつくんの家には、生まれたばかりの赤ちゃんがいます。まだまだ子犬っぽさの抜けないこてつくんですが、赤ちゃんのことはとっても大切にしているそうです。

母犬と離れ、知らない家で過ごすことになっても、可愛い笑顔で家族を和ませてくれるこてつくん…。投稿主さんは、そんなこてつくんに感謝の気持ちが止まらないとつづっています。

TikTokアカウント「kotetsu0701」には、こてつくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kotetsu0701」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。