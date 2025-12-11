「孤独死だけは嫌だ」…精神科医の“ハッとする答え”に納得

「自分軸」と「他人軸」とは？

今日は、孤独死を考えようと思っています。いきなり暗いテーマだな、なんて思っているのですが、まったりと普段は避けがちな話題をとりあげてみます。

ただ孤独死の話をするのではなく、「孤独死」と「他人軸」の話をしようと思っています。

「他人軸」という言葉を僕はよく使うのですが、「自分軸」と「他人軸」という言葉があります。

「自分軸」で生きる人

自分軸の人は、自分が納得したことをやります。自分の行動が納得できるかどうか、ちゃんと考えて実行する人です。

そうすると、自分のやっていること全て、自分が納得して選んだ道なので、うまくいかなくても納得できますし、不安になる必要もありません。うまくいかなかったら「また変えよう」という気持ちになれます。

「他人軸」で生きる人

一方、他人軸の人は、何かをするときに他人のことばかり考えて、他人のことを気にしながら実行する人です。

「この人に嫌われないかな」「みっともないと思われないかな」「評価が下がらないかな」と、そういうことばかり考えてしまう人は、本当はやりたくない不本意なこともやってしまうので、生きづらくなってしまいます。自分のやりたいことや、自分の気持ちがどんどん置いてけぼりになる、という話です。

「孤独死は嫌」は究極の他人軸？

「孤独死は嫌だ」という人は結構いますが、それは究極の他人軸だなと思うのです。なぜなら、死んでしまったら、自分が孤独に死んだかどうかは、もうどうでもいいはず。

死んだらもう、どうでもいいのではないでしょうか。自分がいなくなるのです。自分の存在や概念がなくなるのですから。

自分がどんなに寂しそうな状況や、荒れ果てた状態で死んでいたとしても、それは自分ではもう認識できません。自分という存在がなくなるわけですから、誰からどう思われていても、別にどうでもいいのではないかと思うわけです。

なぜ孤独死を恐れるのでしょうか？

ただ、「孤独死は嫌」という理由は、人によって違うと思います。

例えば、「一人でいると救急車を呼べない。助けてくれる人がいれば生き延びられた命が助からない。だから寿命が不本意に短くなるのが嫌だ」という理由。これならわかります。

しかし、そうではない人もいます。「『孤独死した』と言われるのが嫌だ」「孤独死の状態で、汚く死んでいくのが嫌だ」といった理由です。

でも、それはどうなのでしょうか。人はいずれ死んでいく時、その瞬間は孤独なはずです。それに、死にそうになっている大変な時期は、自分が「孤独死しそうだ」という認識すらないかもしれません。

孤独死を嫌がるがために行動する？

もし認識できない状態でだんだん意識が薄れていくとしたら、孤独死だと気づかないかもしれない。そう思い至る前に亡くなってしまうかもしれませんし、もし思い至ったとしても、その瞬間に意識は消えてしまうわけです。

仮に、みんなに囲まれて亡くなっていくのが幸せそうに見えるとしても、それは周りの人にとってそう見えるだけかもしれません。周りの人にとっては、亡くなっていく人を見送れた、というのは良いことかもしれませんが、それはあくまで「周りの人にとっての話」です。

自分自身が、孤独死を嫌がるがために闇雲に行動するというのは、少し違うのではないかと思っています。

