プロが必ず見る「最強のヒント」とは？

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

株価の公式：「株価 ＝ 業績 × 定数」

株価というのは、次のようにシンプルに考えることができます。

株価 ＝ 業績 × 定数

投資の王道：すべては「業績予測」に帰結する

この算式を見ると、株価を左右するのはシンプルに「業績」だけということがわかります。PERを変数ではなく「定数」と捉えれば、あとは業績から投資判断をするしかないわけです。

実際、株価は業績に対してとても素直に動くため、業績を予測することこそが、投資で成功するための基本中の基本と私は考えています。

当たらなくてもOK？ 会社計画の「正しい」使い方

ここで重要なのは「業績をどう判断するか」ということ。それには、会社計画の数値を用いるのが基本です。

具体的には、今期や来期の1株当たり利益の予測値を用います。短期的なトレーディングをしている場合は主に今期を、半年以上保有するつもりならば来期の予測値でよいでしょう。

会社計画は当たらないことも多いですが、会社計画に対して上振れするときは株価が素直に上昇し、下振れするときは株価が素直に下落することが多いため、その予測にしたがって株を売ったり買ったりすることが効果的です。

