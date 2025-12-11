ドラマや映画で活躍した岩佐真悠子さんは、コロナ禍で芸能界を引退し、現在は介護士として働いています。「ありのままの自分を受け入れてもらえる」と語る介護職の魅力についてお話を伺いました。

【写真】「小悪魔スマイルに釘付けでした」全力で日々を駆け抜けた20代の岩佐真悠子さんと介護士としての現在（全12枚）

休みと睡眠時間を削って駆け抜けた日々

── 16歳で『ミスマガジン2023』のグランプリを受賞して芸能界デビューし、その後はドラマや映画、バラエティなどで活躍されました。当時の働き方を振り返ってみていかがですか。

岩佐さん：朝から晩まで働いて、1か月ほぼ休みがないようなときもありました。毎日、目の前の仕事をこなしていくだけで精一杯だったと思います。

「かわいさが大渋滞」子猫を抱っこする岩佐真悠子さん

友達と遊びたい年齢でもあったので、少ない休みと睡眠時間を削って友人とカラオケに行ったり、飲みに行ったり。日々を駆け抜けていた感じがします。

── 特に印象に残っている作品はなんですか。

岩佐さん：ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』ですね。出演者の方ともスタッフさんともすごく仲がよくて。みんなでひとつのものを作ろうという思いが強く、自分が送ってこられなかった学生生活の青春を味わえたような気がして思い出に残っています。みんなで次のシーンをどうするか話し合って練習することもありましたし、同世代が集まって毎日が学園祭のようで楽しかったです。

── 芸能界でどんなことを学んだと思いますか。

岩佐さん：いろんな仕事に携わって10代から貴重な経験をさせてもらったことで、ものすごく打たれ強くなったと思います。若いころは監督さんなどから叱られることが多くありましたが、挨拶をはじめ、人としての「基本のキ」から教えてもらったと思います。

今、介護の仕事をしているのですが、利用者さんのお話に耳を傾けるときに、喜怒哀楽にあった反応を状況に合わせてできているんじゃないかなと思います。そういう、状況に応じた瞬発力は身についているなと感じることが多いですね。

芸能界引退の理由「きっかけはコロナ禍」

── 現在、介護の仕事をされているとおっしゃっていましたが、コロナ禍で芸能界を引退されて介護士として働いています。なぜ芸能界を辞めようと思ったのですか。

岩佐さん：コロナ禍では、芸能界でもフリーになったり辞めたりした方が多かったですし、芸能界に限らず、多くの方が自分の人生を模索した時期だったと思います。私もコロナ禍でお仕事の先行きが不安になって、今後どうしていこうか悩みました。当時32歳で、まだほかのことにチャレンジできる年齢でもありましたし、思い悩んでも答えが出ることでもないので、一度これまでとは違う道を歩んでみるのはどうかと思いました。

── 潔いですね。未練はありませんでしたか。

岩佐さん：お芝居は本当に自分でやりたいと思えば、いくつになっても、どんな形でもできると思いました。二足のわらじで、ほかの仕事をしながら芸能の仕事ができるほど器用でもないと思ったので、思いきって辞めることにしたんです。

── ほかの仕事にチャレンジしてみようと思ったそうですが、数ある職種のなかから、なぜ介護の仕事に就いたのですか。

岩佐さん：芸能人で、飲食店の経営や、美容、アパレルなどの業界で働かれている方もいらっしゃいますが、自分としてはそのどれもが現実的ではありませんでした。どんな仕事がいいか考えていたときに、長年の友人で今、一緒に介護のイベントをしている西田（介護タレントの西田美歩さん）に相談したんです。西田は芸能と介護の仕事を両立しているのですが、「天職だと思えているし、真悠子も絶対に介護職に向いているよ！」と言われて。西田がそこまで言うならと、自分で履歴書を書いて、応募しました。

長年の友人で、現在、介護イベントを一緒に開催している介護タレントの西田美歩さんと

── もともと介護の仕事に興味はあったのですか。

岩佐さん：働いてみようとまで思ったことはなかったのですが、亡くなった祖母への後悔はずっとありました。祖母は介護施設を転々としてお世話になっていたのですが、当時自分が忙しくてあまり会いに行けていなかったことをずっと悔やんでいて。

祖母が認知症になったあと、祖父ががんで亡くなったので、精神的な疲労が影響したのかなと思って勝手に「おばあちゃんのせいでおじいちゃんは死んじゃったんだ」という気持ちがありました。それに子どものころのイメージで、元気だったときの面影がないほど祖母がやせてしまったのもショックで。現実を受け入れたくなくて、足が遠のいていたのもあります。でも亡くなってからずっと「もっと会いに行けばよかった」とか「もっと自分にできることがあったのでは」という気持ちがありました。

心のケアの割合が思った以上に多かった

── 実際に働いてみて、介護の仕事のイメージは変わりましたか。

岩佐さん：最初に働いた特別養護老人ホームでは介護度が高い方がいらっしゃるので、排泄や入浴、食事、夜中の徘徊のケア全般を担当しました。でも、お世話そのものより、その方の過去や人柄を踏まえてお話を聞くのが大切だということは、実際に働いてみて初めてわかったことでした。何げない会話でも、話を聞いてもらえるだけで気持ちが落ち着く方もいらっしゃいますし、心のケアの割合が思った以上に多いことが意外でした。

それに、お話をうかがっていると勉強になることが多いです。おいしいお漬物の作り方とか、女性の方はお料理の豆知識やレシピを教えてくださることが多くて。あとは、ご自身の結婚や子育て、家庭のことなど、それぞれに話をされたいことがあるんですけど、みなさん口を揃えて「過ぎ去ったら一瞬だから」と言いますね。

── 岩佐さんが悩みを打ち明けることもあるんですか。

岩佐さん：結構、話しますよ。芸能界を引退してから結婚したのですが、夫のこととか、子どものことも。愚痴を話しても、利用者さんから「いい旦那さんじゃない。もっと感謝しなきゃダメよ」って言ってもらえると、「そうか！」という自分が思っていなかったような気づきになることが多いです。「こんなときはこうする」というような具体的な対処法ではなく、心のあり方を教えてくださるのは、やっぱり長年の人生経験があるからこそだと思いますね。

── 話をうかがっていると、お仕事中の穏やかなやり取りが想像できるのですが、実際に自分の親が高齢になって、生活のお世話が必要になってくると親子間で衝突してしまうケースをよく聞きます。親子であってもこうなってしまうのはなぜなんでしょう。

岩佐さん：身内だからこそだと思います。私は自分の両親の介護をするのは抵抗があるかもしれません。介護が必要ではなかったころを知っていますし、何か抵抗されたりしたら「こんなにやってあげているのに」という気持ちになってしまうと思います。あくまでお仕事としてであれば、何を言われても「そうだよね」「しかたないよね」というような気持ちで俯瞰して見ることができますし、そもそも、介護が必要な方というのは少なからず体や心に不調があるということが前提です。

たとえば認知症の方が来られたとして、私たちは症状が出たあとにお会いしているので、「これからどうしていけば、その方が過ごしやすいかな」と考えていきます。絶対に「なんで覚えていないの」とは思いません。家族となると「これまでできていたのに」という気持ちが先行してしまうのだと思います。

── かなり説得力があります。

岩佐さん：「自分は娘だから絶対に親のことをみる」と思っている方も、疲弊しすぎてしまう前に、プロにお願いするのはひとつの手だと思います。全部をお願いするのではなく、「ここは自分でできそう」とか、「ここはしんどいな」と思うところを具体的に分けて、部分的にお願いするのもいいと思います。

親子とはいえ離れる時間があると、どちらにとってもリフレッシュになりますし、私は今、デイサービスで働いているのですが、介護もいろんな形があるので、うまく利用していただけたらと思いますね。

── 介護疲れになってしまう前に、が肝心ですね。ちなみに、働いていて岩佐さんだと気づかれることもあるのでしょうか。

岩佐さん：60代後半くらいの利用者さんに、ひとりだけ声をかけられたことはあったんですけど、基本的に私が芸能界にいたことを知らない方が大半なので、気はラクなんです。昔はやっぱり常に誰かに見られているかもと気を張っていた部分はあって。言動も行動も気をつかっていたのですが、今は自分のままでいいし、ありのままの自分を受け入れてくれる方がたくさんいて。自分がしたことを感謝してもらえて、必要とされていることはすごくうれしいです。

それに、仕事中は1日のなかで何度も「ありがとう」と感謝されることが多いです。足元が危ないと思って手を差し伸べたときや「気をつけてくださいね」と声をかけたときには必ず「ありがとう」と声をかけていただけます。ファンの方からメッセージをいただいたり、握手会でお会いしたりする機会もありましたが、今は直接自分がしたことに対して感謝してもらえます。1日に何回ありがとうと言われるか、今度数えてみようかな（笑）。そのくらい、職員同士でもありがとうと言い合う機会がすごく多いんです。介護の仕事は、自然に感謝の言葉が生まれる優しい世界だと思っています。

取材・文／内橋明日香 写真提供／岩佐真悠子