人気漫画『花より男子』を生み出した漫画家の神尾葉子さんにインタビュー。人気キャラクターやアイデアが詰まったときのエピソードなどを明かしてくれました。

神尾さんは、1986年『はたちのままで待ってる』で漫画家デビュー。30年以上にわたる漫画家人生を初めて文章で振り返るエッセー『花より漫画』を、12月11日に発売。代表作『花より男子』の誕生秘話をはじめ、創作の裏側や神尾さんの日常などもづづられています。さらに、牧野つくしとF4と神尾さんを交えた描き下ろし漫画も収録されています。

――エッセー本を出そうと思った理由は？

エッセーが元々とても好きで、向田邦子さんとか大好きでいつか自分のエッセーを書いてみたいなと思っておりました。

初めてのエッセーなので、私の漫画の読者の方が多いというのもありまして、インタビューなどでいろんな方に聞かれることをまとめてお答えできたらいいなと。それで『花より男子』が最初はメインなんですけど私の代表作でもあるので書かせていただいて、私自身のことですとか漫画家になった経緯とか趣味とかそういうものもいくつか書かせていただいたという感じです。

■牧野つくしと道明寺司の今後は「けんかしてるんじゃないかな」

1992年から『マーガレット』で連載を開始した『花より男子』は、お金持ちばかりが通う名門校・英徳学園に入学した庶民的な主人公・牧野つくしと“F4”と呼ばれる4人組のリーダー・道明寺司が、困難を乗り越えながら成長していくラブストーリーです。実写ドラマ・映画化など様々なメディアに展開され、話題となりました。

――幅広い世代に人気のキャラクターF4を描く上で苦労した部分を教えてください

それぞれ4人の差別化みたいなものはすごく考えておりました。お話の最初のテーマになっているのがそぐわない学校に転校してきてしまった主人公がいじめられる。それが怖い感じにならないように道明寺をちょっとバカっぽいというか、小学生の男の子が好きな女の子をいじめてしまうみたいなそういう愛らしい登場人物にだんだん変えていこうと思って描きました。花沢類はどちらかというと、少女漫画の王子様みたいなイメージで描いていて、道明寺は最初は悪役で、そこしか決めてなかったんですけど、だんだんかわいらしくなってきてどちらかというと少年漫画の主人公みたいなイメージで成長していったという感じがあるかと思います。

――ご自身は主人公の牧野つくしと似ていますか？

似ていないと思います。私はもっと心折れやすいタイプでもあります。ただこんな友達がいたらいいなって思いながらいつも描いていて、読者のお手紙とかに「こんな友達が欲しい」とか「いじめられて学校に行けないんだけどつくしをみていて私も頑張ろうと思います」っていうのを連載している当時すごくたくさんいただいたんです。読者の皆さんがそういうふうに思ってくださるのがすごくうれしいなと思っていた記憶があります。

――牧野つくしと道明寺司の今後を描くとしたら、どんな2人を描きたいですか？

ドラマなどは、ちゃんと終わらせなくてはいけないので、ハッピーエンドで結婚したり、いろんな終わり方があったと思うんですけど、漫画の中ではまだ結婚してないんですよね。遠距離恋愛は続いているという感じなので、描くとしたら結婚するまでかな。結婚がゴールとも思ってないのでそこは微妙なんですけど、描くとしたら昔も今も障害が尽きない2人がけんかしてるんじゃないかなと思います。

■アイデアが詰まったときは“海外旅行”

――漫画家として長年続けてこられた原動力について教えてください

お話を考えて作ることがずっと好きだったんだと思うんです。（漫画家になって）40年といっても7〜8年はアニメの制作をさせていただいたりとか、漫画には関わってはいないんですけども、新しいこととかに手を出すのが子どものときから好きで、何にもしてないとそわそわしてしまうようなところがあります。

――アイデアが詰まったときは？

本を読むことが多くて、その中にエッセーを読んだりとかそれでエッセーが好きだというのもあるんですけど、あとは時間が許すなら旅ですね。外に出て飛行機に乗ってどこかに行きたいとかいつも思ってました。10日間休みがあったらヨーロッパに行ったりハワイとか、オンとオフのスイッチを入れるのに完全にオフになるのが日本から離れてしまうと、オフになって何も考えないで脳を休めるみたいなそういう時間が持てたので旅がやっぱ究極ですけど。例えば海外に10日間行ってたとしたら最後の3日間は徐々に漫画のことを考え始めるというか、帰ってきたときにちゃんと机に向かえるような感じに調整はいつもしていたと思います。

――今後の目標やチャレンジしたいことを教えてください

漫画をやめたわけではないのでいつでも描きたくなったら描こうと思っておりますが、文章の仕事もしたいなと思っていて、お話を考えるのが好きなので小説とか、あとエッセーもまた書いていきたい。今回は回顧録のような自分の作品のエッセーですけど、日々の日常のエッセーとかそういったものも今後書いていけたらいいなと思ってます。