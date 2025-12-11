TBS NEWS DIG Powered by JNN

【北日本は湿った雪や雨】
きょう（木）は北海道と東北北部は長い時間、雨や雪が降るでしょう。日中は雨のところが多く、雷を伴って強まって降りそうです。夜は広い範囲で雪になり、吹雪くところがある見通しです。

【北陸や山陰は夕方から雷雨】
北陸や山陰などは晴れ間もありますが、夕方からは雷雨になりそうです。夜は北陸の山沿いで雪になり、吹雪くでしょう。寒冷前線が近づき、大気の状態は非常に不安定になる見通しです。落雷や突風、ひょうにもお気をつけください。

【太平洋側は晴れて空気乾燥】
東北南部から九州の太平洋側は晴れ間の出るところが多いでしょう。しかし、局地的ににわか雨の可能性があるので、おりたたみの傘があると安心です。関東は午前は雲が多めでも、午後は晴れるでしょう。関東で天気の崩れはなく、カラカラ空気が続きそうです。

【南風のち北風へ】
全国的に日中は南風が強まり、日中はこの時季としては気温の高いところも多いでしょう。

今日の各地の予想最高気温は、

札幌　 :1℃　　釧路　:6℃
青森　 :7℃　　盛岡　:7℃
仙台　 :14℃　 新潟　:14℃
長野　 :13℃　 金沢　:15℃
名古屋 :13℃　 東京　：15℃
大阪　 :17℃　 岡山　:16℃
広島　 :16℃　 松江　:16℃
高知　 :18℃　 福岡　:19℃
鹿児島 :21℃　 那覇　:26℃

しかし、夜は北風へと変わり、ぐっと冷え込みが強まりそうです。