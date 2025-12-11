クロエの新作「クロエルパルファム」誕生♡唯一無二のローズが深化する香り

2008年の＜クロエオードパルファム＞誕生から、女性の内なる強さとしなやかさを香りで語り続けてきたクロエ。そんなブランドから、ローズの魅力をさらに深めた＜クロエルパルファム＞が新登場しました。太陽を浴びたオレンジブロッサムの豊かな香りを重ね、よりセンシュアルで奥行きのある印象に。香りをまとうたび、自分らしさがふわりと花開くような、新しいフレグランスの世界が広がります♪

ローズが進化したセンシュアルな香り

クロエを象徴するローズに、太陽を浴びて熟したオレンジブロッサムを重ねた＜クロエルパルファム＞。

シトラスのニュアンスを帯びたフローラルに、トンカビーンズやバニラのアコードが加わり、甘すぎず力強いセンシュアルな余韻を描きます。

軽やかさを保ちながら奥行きを感じる香りは、日常の中で女性の自由さと柔らかい魅力をそっと引き立ててくれます。

ボトルデザインに宿る気品

深いアンバーゴールドのリキッドが、ゴールドラッカー仕上げのプリーツガラスに際立つ上品なデザイン。

手作業で結ばれたバーガンディリボンは、クロエのプレタポルテアトリエから着想したカラーで、咲き誇る花々の美しさを思わせます。ドレッサーに置くだけで気分まで優雅にしてくれる佇まいです。

選べるサイズ展開で自分らしく

＜クロエルパルファム＞は、シーンに合わせて選べる豊富なサイズが魅力。

お試しにぴったりな10mL（4,950円）、デイリー使いに便利な30mL（12,100円）、存在感ある50mL（17,600円）、たっぷり楽しめる100mL（24,310円）、そして150mLレフィル（24,310円）まで揃います。

日常に寄り添いながら、香りを自分らしく楽しめるラインアップです。

自由としなやかさを香りでまとう新作

女性が本能的に持つ“自由”を美しく表現してきたクロエ。そのスピリットをさらに深く映し出すのが、今回の＜クロエルパルファム＞です。

ローズとオレンジブロッサムの調和が描くセンシュアルで温かな香りは、まとう人の魅力をそっと引き立て、日常に洗練を添えてくれます。

自分らしさを大切に生きるすべての女性へ、そっと寄り添う新しいフレグランスをぜひ体感してみてください♡