能條愛未、義母・三田寛子のもとで“花嫁修業” 三田「お嫁ちゃんも加わってくれるのかなぁ なんて独りで思っていたら…」
歌舞伎俳優・中村橋之助（29）の妻で、元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が10日、橋之助の母でタレント・三田寛子（59）のインスタグラムに登場。おせちに入れる“ある具材”を一緒に作る様子が公開された。
【写真】義母・三田寛子のもとで“花嫁修業”する能條愛未
三田は「嫁いでから34年」と書き出し、「我が家の成駒屋のお正月には欠かしたことのない一品」だという「おせち用のタン」を紹介。「大切なお正月のタン作り お母様は引退するからあとはお願いねと任されて 今年もせっせと強力助っ人尊敬するママ友の由美さんと始動しました」と仕込みを開始したことを伝えた。
続けて「来年はお嫁ちゃんも加わってくれるのかなぁ なんて独りで思っていたら 我が家のカレンダーをみた愛未ちゃんが花嫁修行をしたいので『私も見学に行っていいですか？』と来てお手伝いもしてくれた」と明かし、丸々1本のタンを手にする能條を交えた3ショットを公開した。
ハートマークを添えて「ありがたいことです」とうれしそうにつづる三田に、ファンからは「毎年恒例の行事に可愛い可愛いフィアンセちゃんが参加してくれたなんて、嬉しいですね 特別に美味しく出来上がりそうですね」「凄い〜 お嫁さんも加わって楽しいですね」「おせち料理を毎年作られるのは尊敬です」など、温かい声が寄せられている。
