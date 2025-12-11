2026 年放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・秀長が主人公のサクセスストーリーです。この秀長について、歴史系YouTuberのミスター武士道さんは、「兄をよく補佐し、その覇業を支えた人物」と語ります。そこで今回は、ミスター武士道さんの著書『マンガと図解と地図でわかる!豊臣秀長 徹底解説』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【漫画】「木下」の名字に隠された秘密

「木下」という名字

秀吉・秀長兄弟といえば、出世するにつれて名字が変わっていったことでも知られていますよね。

最初は「木下」、次に「羽柴」、そして「豊臣」。この「木下」について語りたいと思います。

これまでの小説や大河ドラマなどでよく使われてきた設定は、秀吉たちはもともと身分が低く名字すらなかったが、秀吉が寧々と結婚して寧々の実家である「木下」名字を名乗るようになった……というものです。

しかし、実はこれは間違いで、寧々の実家（寧々の兄・家定）の木下名字は出世した秀吉によって与えられたものであることがわかっています。つまり順番が逆なんですね。

『明智軍記』に「木下」名字に関する言及が……

では最初から秀吉が「木下」名字を名乗っていたかというと、そうでもなさそうです。秀吉の父・筑阿弥は没落して名字を名乗れる立場にはなく、秀吉自身もはじめは名字を持てなかったはずです。

これに関しても同時代の史料がないため確実なことはわかりませんが、なんとあの明智光秀に関する後世の史料『明智軍記』に「木下」名字に関する言及があるそうです。



『マンガと図解と地図でわかる!豊臣秀長 徹底解説』（著：ミスター武士道／主婦の友社）

『明智軍記』によると、信長に仕えて頭角を現した藤吉郎は、足軽になった際に出身地名をとってはじめは「中村藤吉郎」と名乗っていたようです。

そして、さらに活躍を重ねたので、信長が「木下雅楽助」に命じて、「木下」名字が藤吉郎に与えられることになったというのです。

「木下兄弟」としてキャリアをスタートさせた

『明智軍記』も江戸時代に書かれた史料であるため、信憑性がどれほどあるかはわかりませんが、ほかの記録にはないレアな情報です。木下雅楽助という人物は、まったく無名でマイナーな人物ですが、実際に信長の家臣として実在しています。

少なくとも、「秀吉が信長に仕官を願い出た場所が“木の下”だったから」とかいうおとぎ話の類よりかはあり得そうな話ではあります。

秀長も秀吉と同じく「木下雅楽助」から木下名字を与えられたのか、秀吉が木下を名乗るようになってからその一門に加わって名字を名乗ったのか、そのあたりのことは記録がないためまったくわかりませんが、史料上に最初に登場する秀長は「木下小一郎」として現れます。

のちに天下を手中に収める二人は、「木下兄弟」としてそのキャリアをスタートさせたのでした。



＜『マンガと図解と地図でわかる!豊臣秀長 徹底解説』より＞

