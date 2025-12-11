「親の介護なんてまだまだ先のこと…」と思っていても、認知症の発症や転倒による骨折、入院がきっかけで【介護は予期せぬ形で始まる】ことが少なくありません。日本は介護制度が充実していますが、いざというとき、適切に利用するためにも介護サービスの種類や手続き方法などを知っておく必要があります。医師である著者・柴田元さんが、いざ直面した時に必要となる介護の基礎知識をまとめた著書『親の介護を考え始めたら読む本』より、一部を抜粋して紹介します。

介護保険制度は、国の制度による介護サービス

地域包括支援センターが関わる介護予防・高齢者支援にはさまざまな事業がありますが、それらは都道府県や市町村が主体となって行うもので、地域支援事業とも呼ばれます。

また、サービス内容はそれぞれの市町村によって異なります。

一方、介護保険制度は国による介護サービスです。実際に介護保険制度を運営するのは市町村であり、サービスを提供するのは各地域の介護サービス事業者ですが、サービスの対象者やサービス内容、費用負担などの基本的な制度の仕組みは全国一律で決まっています。

介護の必要性が高くなり、要介護認定で「要介護1〜5」と判定された高齢者とその家族は、国の介護保険サービスを利用しながら介護をしていくことになります。

【介護保険制度の概要】

どんな人でも年をとれば体や頭が弱り、介護を必要とするときがきます。国民の誰もが避けて通れない介護の問題を社会全体で支えようという理念に基づき、2000年に導入されたのが介護保険制度です。

介護保険の財源は40歳以上の国民から徴収した介護保険料が50％、残る50％は国や都道府県、市町村の公費でまかなわれています（公費の内訳は国の負担が25％、都道府県の負担が12.5％、市町村の負担が12.5％）。みんなから集めた保険料と公費で介護サービスを提供することで、実際の利用者は少ない負担額で介護サービスを受けることができるようになっています。

「介護保険サービス」を利用できる人

介護保険サービスを利用できる人には、以下の2種類があります。

・65歳以上の人（第1号被保険者）

・40歳以上〜65歳未満で特定疾病をもつ人（第2号被保険者）

第1号被保険者とは、65歳以上のすべての人です。

第2号被保険者の特定疾病とは、次のような考え方により国が指定している疾患です。

《1》65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められるなど、罹患率や有病率などについて加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

《2》3〜6カ月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

第2号被保険者の特定疾病の16種類とは

具体的には次の16種類があります（※印は2006年に追加・見直し）。

１:がん（医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの）※

２:関節リウマチ※

３:筋萎縮性側索硬化症

４:後縦靱帯骨化症

５:骨折を伴う骨粗鬆症

６:初老期における認知症

７:進行性核上性まひ、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ※（パーキンソン病関連疾患）

８:脊髄小脳変性症

９:脊柱管狭窄症

10:早老症

11:多系統萎縮症※

12:糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

13:脳血管疾患（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など）

14:閉塞性動脈硬化症

15:慢性閉塞性肺疾患

16:両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護度により、受けられるサービス枠や自己負担が異なる

要介護認定により、要介護度は要支援1・2と要介護1〜5の7段階に分けられます（「非該当」を除く）。それぞれの状態像は次のようになっています（厚生労働省の資料をもとに一部改変、加筆）。

【要支援：介護予防サービス（予防給付）】

・要支援1・2

日常生活上の基本動作はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態になるのを予防するためになんらかの支援を必要とする状態。

そのままでは要介護になる可能性が高いものの、介護予防の取り組みによって自立した生活を続けることができると見込まれる状態です。



要介護状態区分別の状態像イメージ図（本書より）

【要介護：介護サービス（介護給付）】

・要介護１

要支援状態より日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護を必要とする状態です。立ち上がりや歩行が不安定になっていたり、理解力や判断力が低下し、買い物や日常の意思決定に支援が必要なことが増えてきたりする段階です。

・要介護2

要介護1の状態に加え、入浴で体を洗うなどの日常生活動作についても部分的な介護が必要になる状態です。薬の内服や金銭の管理、掃除や洗濯、調理などの家事でも少しずつ支援が必要になってきます。

・要介護3

要介護2の状態と比較して、トイレや入浴、着替えなどの日常生活動作も、家事や買い物、服薬管理、金銭管理、電話対応といった生活面でも能力が著しく低下し、全面的な介護が必要な状態です。

・要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むのが困難な状態です。自力だけで移動するのが難しくなり立ち上がりや歩行、トイレでの排泄も介助や車椅子が必要です。着替えや洗面、食事、入浴なども介助を要します。

・要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態です。寝たきりの状態で寝返りや排泄、食事などすべてに人の手を必要とします。意識状態が悪くなり、意思の疎通が難しくなる場合もあります。

要介護認定の有効期間

《要介護認定の区分は６カ月、12カ月ごとに更新》

要介護認定の有効期間は原則として6カ月、または12カ月です。新規申請のときや期間の途中で区分変更申請をしたときは、6カ月後に再び訪問調査などを行い、要介護区分に変更がないかを確認します。

これは高齢者が急な病気やけがなどで入院した場合、治療の経過が分からない不安定なときに要介護認定の申請が出され、訪問調査員が病院を訪ねて調査をしても、退院の頃にはまた状態が変わってしまうことが少なくないからです。

2期目以降の更新申請では基本的に12カ月が有効期間になります。介護保険サービスを利用し始めたあとも原則1年に1回、要介護区分の確認や見直しが続けられていきます。

ただし、2期目以降の更新申請に際しては、介護認定審査会で心身の安定状況が確認されれば24カ月から48カ月の期間延長が可能となっています。

一方、基礎疾患の急性増悪や転倒などによるけがが原因で入院となった場合は、介護保険によるサービスをいったん停止しなければなりませんので、必ず担当のケアマネジャーに連絡しなければなりません。



要介護と要支援の違いは？（写真提供：Photo AC)

要介護度が高くなるほど、自己負担額もアップする

《要介護度が高くなるほど、利用額（自己負担額）もアップ》

介護保険サービスは、要介護度によって利用できる枠（区分支給限度基準額）が決められています。要介護度が重くなるほどサービスの利用枠は大きくなりますが、その分自己負担額も高くなります。

例えば要介護1であれば、ホームヘルパーの訪問を利用できるのは週に1回程度ですが、要介護3ではヘルパー利用を週2回、そのほかに訪問看護または訪問リハビリを週1回利用できるといったイメージです。

利用枠は下の表のように単位数で定められています。



要介護度別の自己負担額目安（本書より）

1単位が10円で、自己負担額が1割の人であれば、単位数がそのまま1カ月の自己負担上限額になります。

2割・3割負担域の人は2倍・3倍となります。基本的にこの基準は全国一律（標準地）のものですが、地域区分があり、東京都など人件費や物価が高い地域ではその分料金が割増になっています。

また介護保険サービス事業所の規模やサービス内容等により、介護報酬の加算を受けている場合は利用料が変わる場合があります。

介護保険サービス利用の自己負担額

《介護保険サービス利用の自己負担額は、所得により1〜3割》

介護保険サービスを利用したときは、介護サービス事業者に所定の自己負担額を支払います。

自己負担額は所得により1〜3割です。

基本的に、世帯に65歳以上の高齢者が1人の場合、年金収入とその他の合計所得金額が280万円（高齢者が2人の場合は346万円）未満であれば自己負担額は1割です。

280万円以上、340万円未満（2人の場合は346万円以上、463万円未満）で2割、それ以上に所得がある人は3割となります。

ちなみに久留米市では、介護保険の保険証のほかに高齢者1人に1枚「介護保険負担割合証」を交付しており、そこにその人の自己負担割合が記載されています。

