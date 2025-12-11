「他人の顔色ばかりうかがって自分を後回しにしてしまう」「いつも不安でどこか落ち着かない」といった悩みを抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような「生きづらさ」について、精神科医Tomy先生は「これらのテーマの根幹には『愛』の問題が必ずあります。もし、『愛』の答えを出せたのなら、全ての悩みを軽くすることができるはずです」と語ります。そこで今回は、精神科医Tomy先生が「愛」に溢れた人生を送る方法をまとめた著書『愛の処方箋』から一部を抜粋してお届けします。

パートナーへの愛の処方箋

他者への愛と一言で言っても、「他者」には様々な存在があります。

根本の「愛」としての考え方は同じですが、「他者」の種類によって対応方法が変わってきます。まず最初に、パートナーに対する愛について考えていきましょう。

実はパートナーに対する「愛」の考え方が最もわかりやすいと思います。なぜなら「パートナー」は、もともとは赤の他人だからです。赤の他人と結びつく理由が「愛」なのですから、余計な要素を考えなくても良いのです。他者への愛の基本と言っても良いかもしれません。

ケース1

パートナーがいても、ついつい浮気がやめられない。もちろん、それがばれて上手くいかなくなったこともたびたびある。自分はパートナーを愛しているつもりなのに、なぜなのでしょうか？

浮気という問題は、普遍的に存在しています。いつになっても尽きることのない問題です。

また、「浮気」という問題は、常に人々の関心を惹きつけます。強く非難され、炎上する理由でもありながら、「浮気」をテーマにした小説や映画、ニュースは人気コンテンツです。浮気は倫理的に許されないと思いつつ、多くの人が興味を持ってしまう。そういう性質があります。なぜ、こういった状況になっているのかは、実はそこにある問題は「自己愛」だからです。

つまり本当の問題は、パートナーや浮気相手にあるのではありません。浮気をする本人が健全な自己愛を得られていないことが問題なのです。もし、自分をありのままに受け止めているのなら、浮気という概念は存在しないのです。なぜなら浮気をするぐらいなら、パートナーを作る必要がないからです。

特定のパートナーがいないのなら、「浮気」にはなりません。誰かを傷つける必要もありません。浮気が発覚して、社会的に非難される可能性もありません。わざわざパートナーを作って浮気をするというのはリスクも高く、無駄なエネルギーも必要になり、実に非合理的な行為です。

それなのに、なぜその非合理的な選択をしてしまうのか。自分のありのままの気持ちに気づいていないからです。浮気をする人がパートナーに抱いているのは愛ではありません。「愛もどき」です。相手の存在や「決まったパートナーがいる」という状況に対する執着です。

もし、相手が浮気を許してしまったとしたら、そしてそれが相手の本意ではなかったとしたら、相手と対等な関係にはなりません。つまりそこには本当の愛はないということになります。どんな形にせよ、健全な自己愛があれば浮気などする必要がないのです。

つまり浮気をしてしまう人は相手を「愛しているつもり」であって「愛」ではないのです。「愛もどき」なのです。そこから抜け出すには、まず「自己愛不全」を解決することです。

どうしても浮気がやめられないのなら、パートナーと向き合って一旦離れることが必要でしょう。あるいは、自分がパートナーのことをちゃんと愛していると思ったのなら、浮気をやめる。

この二つしかないのです。

いざ好かれそうになると逃げてしまう

ケース2

片思いばかり、いざ好かれそうになると逃げてしまうのはなぜ？

片思いだけであれば、特に「自己愛」の問題は含まれていません。むしろ、自分のありのままの気持ちを受け入れているからこそ、付き合っているわけでもない相手のことが好きだと認識できているわけです。片思いであると自覚しているだけであれば、むしろ健全な自己愛は保たれています。

しかし、「いざ好かれそうになると逃げてしまう」のであれば、そこには「自己愛不全」があります。ケース1でも述べましたが、「自己愛不全」の人は行動が合理的ではなくなるのが一つの特徴です。

たとえば、特定の人以外の他人と関係を持ちたいのであれば、特定の人を作らないのが合理的です。なのに浮気ばかりしてしまう。これは自己愛不全によって、自分の言動に矛盾が生じるからなのです。

今回のケースにも、矛盾が生じています。片思いをしている相手から好かれそうになったら、普通は応じます。両思いなのですから。なのに、逃げてしまう。この矛盾は「自己愛不全」から起きています。

つまりこのケースの「片思い」は本当の愛ではありません。

自分のありのままの気持ちは、おそらく相手のことが好きではないのです。でも「好き」だと思うことにしている。それは、この片思いの状態が自分にとって心地よいからです。その相手を片思いするという状況によって、自分の満たされない何かを埋めようとしているのです。

一時期「好きだった相手からいざ好意を寄せられると冷めてしまう」という「カエル化現象」という言葉が話題になりましたが、この現象もこれで説明がつきます。この場合は、相手のことが好きなのではなく「片思い」という状況が好きなのです。

もし相手のことを愛しているのならば、特に両思いにならないほうがいい社会的な理由がなければ、応じるはずです。相手のありのままの気持ちが、「自分と一緒になりたい」ということなのですから。どうして、その望みを叶えない理由がありましょうか。

もしかすると、こういう悩みを抱く人は「回避性パーソナリティ」なのかもしれません。回避性パーソナリティとは、「自己愛性パーソナリティ」と同じように、ある種の傾向を持つパーソナリティの一群です。

日常生活に支障を来すレベルになると「回避性パーソナリティ障害」として診断されることもあります。この「回避性パーソナリティ」にも自己愛不全の問題が隠れています。

回避性パーソナリティ障害の診断基準

それでは回避性パーソナリティ障害の診断基準について見てみましょう。臨床でもよく用いられるアメリカ精神医学会の作成したDSM―5の診断基準を用いさせていただきます。

回避性パーソナリティ症の診断を下すには、患者に以下が認められる必要がある



：社会的接触の回避、不全感、ならびに批判および拒絶に対する過敏さを示す持続的パターン

このパターンは、以下のうちの4つ以上が認められることによって示される：

・自分が批判されたり、拒絶されたりすること、または他者に気に入られないことを怖れるために、対人的接触を伴う職業関連活動を回避する

・自分が好かれていると確信できないと、人と関わりをもちたがらない

・冷笑や屈辱を怖れるために、親密な関係の中でも控えめに振る舞う

・社会的な状況で批判されたり、拒絶されたりすることへのとらわれがある

・不全感を覚えているために、新しい社会的状況で抑制が起こる

・自分は社会的に無能力である、人として長所がない、または他者より劣っていると評価する

・恥をかく可能性があるかもしれないという理由で、個人的なリスクをとったり、新しい活動に参加したりすることを躊躇する

離婚が怖くて結婚に踏み切れない

回避性パーソナリティの人は、「失敗するかもしれないという可能性が少しでもあるのなら、それを避けようとする」という特徴があります。

このケースでも、好かれそうになると逃げてしまうのは、本当に好かれている場合でもそれが確実でなければ行動に移せない。だから告白できないのでしょう。また、もし相手から告白されたとしても、恋が成就した瞬間から、「この恋が失敗するかもしれない」という可能性から逃れられなくなります。だから、片思いのままになるのです。

いつか離婚するのが怖くて結婚に踏み切れないという人もいますが、ここにも「回避性」の問題があると言っても良いでしょう。結婚する人は、離婚するかもしれないなどと思って結婚しません。自分のありのままの気持ちが、「相手と一緒に過ごしたい。結婚したい」というものだから結婚するのです。だから「離婚のことなんか考えもしない。その可能性があってもいい。でも結婚したい」と思えたら結婚すれば良いだけの話です。

そうならないのには、やはり「自己愛不全」の問題があるのです。

この問題の原因は、相手ではありません。自分の気持ちをありのままに受け止められない自分自身にあるのです。受け止められていたら、「片思い」のままでいたい自分の気持ちが、相手への「愛」ではないとわかるからです。つまりそれは「恐怖」や「不安」が克服できないという自分自身の問題なのです。

この場合も、自己愛不全への対策をしていくことが大切です。

※本稿は、『愛の処方箋』（光文社）の一部を再編集したものです。