新自動車専用道が生み出す時短効果に期待

兵庫県加古川市から同県小野市に渡って敷設された県道18号 加古川小野線「東播磨道」が、2025年11月30日16時に全線開通を迎えました。

加古川市と小野市を結ぶ新しい道路は、地域にどのような効果をもたらすのでしょうか。

東播磨道は、加古川市の国道2号と小野市の国道175号を結ぶ総延長12.1kmにおよぶ地域高規格道路（自動車専用道路）です。

起点となる加古川市は兵庫県南部に位置する自治体。県内最大の河川「加古川」に由来し、明石市・高砂市・稲美町・播磨町をまとめて「東播磨地域」と呼ばれます。

終点となる小野市は、西脇市・三木市・加西市・加東市・多可町とまとめて「北播磨地域」と呼ばれ、加古川市の北部に位置しています。

北播磨の南部には山陽道、北部には中国道が通っていて、京阪神方面と中国山陽方面のどちらにもアクセスが良い地域です。

東播磨道は1998年に事業化され、国道2号「加古川バイパス」の加古川中央JCTから八幡稲美ランプにかけての5.2kmを南工区、八幡稲美ランプから小野ランプにかけての6.9kmを北工区とする計画がまとめられ、順次工事が進められてきました。

南工区の5.2kmは2014年に完成を迎えて開通。2023年には北工区の八幡稲美ランプから八幡三木ランプにかけての2.5kmが開通しました。

そして、11月30日に北工区の八幡三木ランプから小野ランプにかけての4.4kmが開通を迎え、東播磨道全線が開通。小野ランプでは国道175号経由で山陽道と接続します。

これまでは、臨海部である加古川市と内陸部にあたる小野市を結ぶルートは、県道18号線の下道や、稲美町を南北に縦断する県道84号線、国道175号など、多様なルートに分散していましたが、交通量の多さから各所で渋滞が発生していました。

制限速度80km／hの無料自動車専用道路である東播磨道の開通により、分散していた交通が集約されることで、交通ネットワークの円滑化に期待されており、実際に一部区間が先行開通していた時点で、東播磨道沿いにある交差点6カ所で交通渋滞の解消が見られました。全線開通によって、さらに3カ所の交差点で渋滞が解消されると見込んでいます。

また、加古川市役所から小野市役所までの所要時間は38分から21分に短縮。交通の流れが効率化されたことで、県立加古川医療センターや北播磨総合医療センターなどの医療機関を中心とした医療ネットワークの効率化、救急車の稼働率や救命率の向上なども見込んでいます。

さらに、小野市は新しい産業団地「ひょうご小野産業団地」の整備を進めており、2026年度には全8区画が操業を開始する予定です。

同産業団地に隣接する小野工業団地や小野流通等業務団地といった重要拠点の周辺アクセスが改良されることで、通勤時間の短縮や雇用の創出といった効果にも期待されています。