ÃÛ130Ç¯¤ÎÂ¢¤ò²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤ØºÆÀ¸¡É¥¢¥¸¥«¥ó¡É¸åÆ£ÀµÊ¸¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹©»ö´°Î»¡áÀÅ²¬¡¦Æ£»Þ»Ô
¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖASIANKUNG―FUGENERATION¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦¸åÆ£ÀµÊ¸¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¤ªÃã¤ÎÁÒ¸Ë¤ò²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÊÑ¤¨¤ë¹©»ö¤¬¡¢Ãå¹©¤«¤é1Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Î²Æ¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤ÏÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»ÔÆâ¤ÎÃÛ130Ç¯¤ÎÂ¢¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸åÆ£ÀµÊ¸¤µ¤ó¡¦ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¡ä¡ÖÅ·°æ¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Á´Á³°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¡×
¡ã²þ½¤Àß·×Ã´Åö ¸÷ÅèÍµ²ð¤µ¤ó¡ä
¡ã¸åÆ£¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤Î¹â¤µ¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÅÔÆâ¤À¤È¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡ÊÅ·°æ¤Î¡Ë¹â¤¤Êª·ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×
¤ªÃã¤ÎÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿2³¬·ú¤Æ¤ÎÂ¢¤ò¡¢²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖMusicInnFujieda¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Õ¥¸¥¨¥À¡Ë¡×¡£
20Ç¯°Ê¾å¡¢¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¸åÆ£ÀµÊ¸¤µ¤ó¡£ÅçÅÄ»Ô¤Ç¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç¤ò²á¤´¤·¡¢Ãë¤Ï¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏÊý¤ÈÅÔ²ñ¤Î²»³Ú´Ä¶¤Î³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢Æ£»Þ»ÔÆâ¤Ë¼ã¼ê¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Â¢¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²þ½¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¤ê¡¢3¤«·î¤Ç5169¿Í¤«¤é7560Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãå¹©¤«¤é1Ç¯¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¡Ö¤À¤¤¤Ö¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡× ¡ã¸åÆ£¤µ¤ó¡ä ¡ÖÃæ¤Î·úÊª¤Ï¡¢¤Û¤Ü´°À®¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÔÆâ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÏ¿¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¶Á¤¤òÏ¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¢¤Î2³¬¤Î¾²¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢¿á¤È´¤±¤Ë¡£Å·°æ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²»¼Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹¤¤¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¿¾²¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸åÆ£¤µ¤ó¡ä¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤³¤³¤Ë¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬ÊÉ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¸µ¡¹¤Î¡¢¤³¤¦¤Í¡¢¾²¤¬¥º¥ªー¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¡£ÀÎ¤Î¤³¤È¤Ë¤â¾¯¤·»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÆâÂ¦¤ÏÅÚ¤ÎÂ¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È¡×
Â¢¤ÎÎÙ¤Î¥¬¥ìー¥¸¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥ëー¥à¤Ë¡£¥Öー¥¹¤Ç±éÁÕ¤·¤¿²»¤òÏ¿²»¡¦Ä´À°¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¸åÆ£¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î²»À¼Ä´À°Âî¤Ï¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤¬¼«Èñ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã¸åÆ£¤µ¤ó¡ä¡Ö¹âµé¤Ê¼Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¤Ò¤È¤êÀê¤á¤·¤Æ»È¤¦¤è¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬·«¤êÊÖ¤·»È¤Ã¤¿Êý¤¬µ¡ºà¤Î»ÈÍÑ²ÁÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¡× ¡ÖÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤¹¤´¤¤¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÉÍ¾¾¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ü¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ú¥À¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥íー¥é¥ó¥É¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¥®¥¿ー¤Ê¤É¤Î³Ú´ï¤Î²»¿§¤òÁàºî¤¹¤ë¥Ú¥À¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤Ï¡¢ÉÍ¾¾¤Î³Ú´ï¥áー¥«ー¡¦¥íー¥é¥ó¥É¤¬´óÉÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸åÆ£¤µ¤ó¡ä¡Ö¥®¥¿ー¥¥Ã¥º¤ËÌá¤ë¤Ê¤é1ÆüÃæÁ´Éô»î¤·¤¿¤¤¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤»ö¤Ç¤¹¤Í¡×
¸åÆ£¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¸©Æâ³°¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡ºà¤¬Æü¡¹¡¢´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªÍøÍÑµÒ¤Î¤¿¤á¤Î½ÉÇñ¥¹¥Úー¥¹¤Î½àÈ÷¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤ß¡¢ÂÚºß·¿²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖMusicInnFujieda¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Õ¥¸¥¨¥À¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î±Ä¶È³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸åÆ£¤µ¤ó¡ä¡ÖÀÅ²¬¤«¤é¤¹¤´¤¤¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÏ¿²»¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£»Þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ËÍ¤¬¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ·â¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¡Ëºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
