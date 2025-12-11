ダウ平均は大幅高 ＦＯＭＣはタカ派な印象も警戒したほどではないとの見方＝米国株概況
NY株式10日（NY時間16:21）（日本時間06:21）
ダウ平均 48057.75（+497.46 +1.05%）
S＆P500 6886.68（+46.17 +0.67%）
ナスダック 23654.16（+77.67 +0.33%）
CME日経平均先物 51140（大証終比：+540 +1.06%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅高。前半はマイナス圏で推移していたナスダックも上昇に転じた。午後にＦＯＭＣの結果が公表され、予想通りに０．２５％ポイントの利下げを実施。注目のＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）は、中央値で来年は１回の利下げを見込んでいる。
ただ、短期金融市場では２回の利下げ織り込みで変わらず。一方、来年は据え置き、もしくは利上げを見込む委員が７名いたほか、経済見通しでは２６年のＧＤＰ見通しを９月時点から大幅に上方修正していた。
若干タカ派な雰囲気もうかがえたものの、パウエル議長の会見も含めて、警戒していたほどのタカ派ではないとの見方も出ている。議長は「労働市場には著しい下振れリスクがあるようだ」と述べるなど、インフレよりも労働市場にやや意識が向かっている印象もあったのかもしれない。
米株式市場は終盤にかけて買いが膨らみ、ダウ平均は一時６００ドル超上げ幅を広げる場面も見られていた。
一方、利下げ見通しを追い風に小型株指数のラッセル２０００が最高値を更新。借入コストが市場金利に連動しやすい小型株が、利下げの恩恵を受けやすいとの見方も広がっている。アナリストは、「今年はＳ＆Ｐ５００に劣後しているラッセル２０００が１１月下旬以降は上昇基調を強めており、市場の物色対象に広がりが見られる」と指摘。
税還付の増加、規制緩和、追加利下げ、ＡＩ分野の設備投資拡大といった構造的追い風を背景に、投資家が現在の景気の弱さを織り込みつつ、２０２６年に向けた成長加速を先読みしていると分析している。
ペプシコ＜PEP＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を１６４ドルに設定した。同社が強力な生産性向上効果を原資に、イノベーションとマーケティング投資を加速させていると評価している。
衛星通信ネットワークのエコスター＜SATS＞が大幅高。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を１１８ドルに設定した。前日はマスク氏率いるスペースＸのＩＰＯ計画報道が株価を押し上げていた。
発電システムのＧＥベルノバ＜GEV＞が大幅高。前日に投資家説明会を開催し、今後数年間に渡り天然ガス火力発電に旺盛な需要が続くとの見通しに基づき、株主還元策を拡充すると発表。配当を２倍に引き上げ、自社株買い枠を拡大すると述べた。
ゲームソフト販売のゲームストップ＜GME＞が決算を受け下落。売上高が予想を下回った。
地域に密着型ＳＮＳのプラットフォームを手掛けるネクストドア＜NXDR＞が大幅高。著名ヘッジファンド・マネジャーが強気の見解を示したことが材料視されている。
ドローンのエアロバイロンメント＜AVAV＞が決算を受け大幅安。２６年通期のガイダンスも公表し、１株利益の見通しを下方修正した。米政府閉鎖で粗利益率が低下。
エンジニアリングサービスのレジェンス＜LGN＞が下落。既存株主の保有株の売り出しが伝わった。ブラックストーンの関連会社が７００万株を売却する。
ソフトウエア開発のブレイズ＜BRZE＞が決算を受け大幅高。ガイダンスも公表し、２６年度通期の見通しを上方修正している。
金融サービスのアライ・ファイナンシャル＜ALLY＞が上昇。最大２０億ドル規模の自社株買いを複数年に渡り実施する計画を発表したことが好感されている。
