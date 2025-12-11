歴史的大接戦となったJ２ 最終節。Jリーグ大好き・お見送り芸人しんいちは徳島に駆けつけ、互いにJ1昇格のチャンスがあるV・ファーレン長崎と徳島ヴォルティスの激闘と熱狂を目の当たりにする。さらにJ2の得点王を直撃すると、逆にあるリクエストをされて…！？

【TVer】昇格を目指す選手に、R-1王者・しんいち流エール！ 長崎・笠柳翼選手には「ご飯おごる券」を、徳島・山田奈央選手にはしんいちの著書「嫌われ者って金になる！」をプレゼントすると…！？

今回、お見送り芸人しんいちがやってきたのは、徳島県鳴門市にあるポカリスエットスタジアム。

この日行われるのは、ポカリスエットスタジアムを本拠地とする徳島ヴォルティスと、V・ファーレン長崎の試合。8年ぶりの J1昇格がかかる首位の長崎と、自動昇格には勝利が絶対条件となる４位・徳島が激突するという超注目の一戦なのだ。

試合前から大熱狂のスタジアムには、地元の徳島ファンだけでなくアウェイとなる長崎サポーターもたくさんかけつけている。なんとジャパネットたかたの創業者でありV・ファーレン長崎の元社長・髙田明さんの姿も！

しんいちは、そんな両クラブのサポーターで超満員のスタジアムで大一番を観戦する。

しんいちの注目選手は、今季、水戸ホーリーホックから徳島に完全移籍した“守備の要”山田奈央選手。一方、長崎では今季J2リーグトップの得点を誇るマテウス ジェズス選手と、セレッソ大阪出身でキャプテンの山口蛍選手を挙げる。そして、試合の行方については「両方昇格するのがいちばんきれい。頼む！ タレントパワーで」と理想的な結末を望むが…。

まさに総力戦となった激闘は１－１の引き分けに！ 勝ち点１をあげた長崎が悲願のJ1昇格を決定。一方の徳島はプレーオフからの昇格を目指すことになった。

試合後、しんいちは活躍した選手たちを直撃！ J2得点王である長崎のマテウス ジェズス選手には「ジャパニーズNo.1コメディアン」と自己紹介する。さらにこの日のプレーを称えると、謙虚なジェズス選手は「僕はそんなことないので、逆にジョークを教えてほしい」と“No.1コメディアン”しんいちにリクエスト！ そこでしんいちは、J1でゴールを決めたときにする新パフォーマンスを伝授することに…。

もしかすると来季、ジェズス選手の歓喜のパフォーマンスが見られるかもしれない！？

この模様はしんいちの冠番組『サッカー応援するよ ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』（ABCテレビ）12月7日放送回で紹介された。