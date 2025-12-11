11月13日に『パーキンソン病』であることを発表していた美川憲一さん（79）が会見に登場。今年中にやりたいことを明かし、美川さんらしい笑顔を見せました。

9月に、『洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）』であることを公表し、ペースメーカーの取り付け手術も行っていた美川さん。術後のリハビリの際に違和感があり、再度精密検査を行った結果『パーキンソン病』であることが判明していました。会見は、“現在の状況や今後の活動について伝えたい”という美川さん本人の強い意向により行われました。

『洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）』が判明したきっかけについて「5年ぐらい前に何となくそれを感じて、ロスへ行った時に倒れたんですよ」と告白。倒れたのは今年の8月だったそうで、「即入院ってことになってそれで1か月半、まあつらかった。病院、右見ても左見ても誰もいませんから」と当時の心情を話しました。そして、ペースメーカーについては、実際に手術した部分を報道陣に見せ「10年くらいに１回取り替えるくらいで、10年そのまま置いていても、なんともないんですって」と安心した様子を見せました。

また、入院中に新たに判明した『パーキンソン病』については、「なんとなく足がもつれるな、力が入らないなという感じだった」と検査した後に体の異変と結びついたといいます。現在の状態については「今は割と歩くのは平気なんですけど、でもまだずっと立っているのはちょっとしんどい」と話し、「いい薬が出ていますので、それを飲むくらいで。後はリハビリをするのが一番大切です。ずっと立っているとふらついたり、何かにつかまっていると平気なんですけど。ちょっとつらいですよね、（ふらついているように）見せないようにするのが大変」と苦労を話しました。

さらに、今年中にやっておきたいことを聞かれた美川さんは「遺言とか書いたことがないんですけど、やっぱり書いた方がいいなと思うようになりました」と明かし、「私1人ですから、持って行かれるなって。あの宝石誰が持って行くのか（笑）。だからそれをしっかり書いておきます」と美川さんらしく笑顔で話していました。