“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、濡れ肌で魅せる大胆美ボディ 色香と躍動が交差する最新映像
“令和最強のメリハリボディ”として注目を集める澄田綾乃の4thイメージ作品『ぶち好きっちゃ』の新章「Chapter8. 艶の向こう側」が、4K画質で配信スタートした。濡れた肌に光が反射するクールショットなど、これまで以上に色気を含んだ映像が並び、作品の世界観を鮮やかに更新している。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作の舞台は、澄田にとって念願だった地元・山口県。学生時代によく通ったという思い出の海では、リラックスした笑顔とともに、しなやかな曲線が際立つ美ボディを伸びやかに披露。青い空と海のなかで弾むように動く姿が印象的だ。
さらに、関門橋と海を見渡す絶景宿では、大胆なヒップラインを中心としたしっとりとしたシーンも収録。爽やかなロケーションと大人の色香が交差し、これまでのイメージとは一線を画す“艶”を湛えた表情が写し出されている。
クールで近寄りがたい印象を持たれがちな澄田だが、話すと柔らかく気さくな一面を見せるという。そのギャップが映像にもほどよく滲み、「こんな綺麗なお姉さんが地元にいたら…」と想像を刺激する内容に仕上がった。
澄田は、1999年2月26日、山口県出身。趣味：散歩 特技：絵を描くこと。令和最強のメリハリボディと謳われ、Fカップの完璧なプロポーションとクールな美貌でグラビア誌を席巻。ドラマ『不適切にもほどがある！』で胸の谷間メイク役を演じ話題となった。ファンクラブ「すみっこ体験入店」は不定期で配信中。
