韓国発の乳酸菌スキンケアブランド「イオム（EIOM）」が日本での本格展開を開始し、Qoo10での販売をスタートした。PRは、「デイジーク（dasique）」や「コスアールエックス（COSRX）」の日本PRを手掛けるシーズマーケットが担当する。

イオムは、95億個の乳酸菌をキー成分に据えたスキンケアブランド。“肌そのものを強く、健やかにする”という考えに基づき、肌のバリア機能を整えながら、皮脂や角質、赤みなどのトラブルをやさしくケアするアイテムを展開している。

日本本格展開にあたり、部分ケアのニキビパッチを顔全体に拡張したような新感覚のスケーリングマスクパック「トラブルパッチマスク」（4枚入り 3300円）、ティーツリー由来の整肌成分配合の拭き取りパッド「トラブルコントロールパッド」（70枚入り 3300円）、乳酸菌由来成分5種を組み合わせた独自成分FIVE LACTO COMPLEX配合の「トラブルターゲティングセラム」（30mL 3300円）の計3アイテムを展開。いずれも、敏感肌やニキビ肌、脂性肌などすべての肌タイプが使用しやすい処方となっている。

◾️イオム：Qoo10公式ストア