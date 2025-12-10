グラウンズがあののブランド「ヘルブラウ」とコラボ　上履きのようなシューズを発売

「グラウンズ（grounds）」が、アーティストのあのが立ち上げたファッションブランド「ヘルブラウ（HELL BLAU）」とコラボレーションしたシューズを発売する。12月12日18時にヘルブラウ公式オンラインストアで販売を開始し、12月13日から26日までの期間grounds STORE 004で販売と展示を行う。

ヘルブラウは、今年9月に始動。あのの「⾃分が本当に着たいと思える服をつくりたい」という思いから誕生した。ファーストコレクションは、「school」をテーマに学校が嫌いだったあの自身の経験を元に、あえてスクールテイストのアイテムを製作した。

コラボは、日頃からグラウンズのシューズを着用しているあのがヘルブラウのコレクション制作過程で生まれた「こんな靴があったら」という思いを出発点に誕生。ソールには同ブランドの象徴である水色を取り入れ、あのが特に好んでいるブルー × グレーの色味を調色して使用。手塗り風のデザインがポイントで、アウトソール部分にはガムを踏んづけたような遊び⼼のあるデザインをあしらった。「上履き感」がありつつも日常使いができるファッションアイテムとして、上履き特有の色味や素材感を残しつつ屋外での着用を想定して機能面も強化し、アッパー部分に撥水加工を施すことで濡れや汚れに配慮した。また、インソールをダークグレーにすることで汚れを目立ちにくくした。価格は3万9600円。

◾️ヘルブラウ：公式オンラインストア