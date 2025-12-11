1月14日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ 主演・杉咲花、監督/脚本・今泉力哉で贈る「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

この度、成田凌の出演が決定。成田が演じる佐伯ゆきお（32）は、杉咲演じる主人公・土田文菜（27）の現在の彼氏で、職業は美容師。コインランドリーを訪れた際に文菜と出会う。好きな音楽や他愛のない会話から文菜に興味を抱き、つきあうことに。性格は優しくまっすぐ。

成田は、2014年、ドラマ「FLASHBACK」（フジテレビ）で俳優デビュー。その後、「逃げるは恥だが役に立つ」（2016年／TBS系）、「コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命−THE THIRD SEASON」（2017年／フジテレビ系）をはじめ、数々のドラマ、映画に出演。幅広く演じ分ける表現力の豊かさが魅力の俳優だ。2019年には第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、「逃亡医F」（2022年／日本テレビ系）でプライムタイム帯連続ドラマ初主演を果たした。

杉咲とは連続テレビ小説「おちょやん」（2020年〜2021年／NHK総合ほか）で夫婦役として共演。今泉作品では、映画「愛がなんだ」（2019年公開）、「街の上で」（2021年公開）、「1122 いいふうふ」（2024年配信）に出演し、とくに「愛がなんだ」での演技が評価され、第11回TAMA映画賞最優秀新進男優賞をはじめ多くの賞を受賞した。今泉が絶対の信頼を寄せる俳優の一人、成田。日本テレビ系連続ドラマ出演は「降り積もれ孤独な死よ」（2024年／読売テレビ・日本テレビ系）以来となる。

本日公開の場面写真の中には、すでに解禁の予告映像で主人公・文菜がひとり佇んでいたコインランドリーでの様子も。2人はどんなやり取りをしているのか。予告映像の続きを、写真からイメージしてみては――。

