震度6強の地震が襲った青森県八戸市では、2日ぶりに学校が再開しましたが、生徒らからは今後の地震について不安の声が聞かれました。大きな地震が起きる可能性が普段より相対的に高まる中、巨大地震が起きた場合の対応策を取材しました。

■新映像「大地震」発生の瞬間

地震発生時、青森県八戸市にあるスーパーの防犯カメラに映っていたのは、小刻みな揺れが始まって3秒後に一気に崩れる大量の商品。その後も崩れ続け、通路に足の踏み場はありません。

地震被害のスーパーの専務

「ビンものなので、ほとんど落ちたものは割れちゃってる。だいたい半分以上、棚から落ちてしまったので。東日本大震災よりも強かったんじゃないかなって感じたくらいだった」

8日、東北・北海道を襲った深夜の大地震。最大震度6強を観測し、けが人は少なくとも52人にのぼっています（10日午後10時時点）。

■八戸市のホームセンターで売れていたのは

地震から2日。八戸市は10日、氷点下の冷え込みに。道路脇に雪が積もる中、市内の小中学校は2校をのぞく63校が再開しました。

ただ、市内の小学校を取材中には、地震が発生。

現在、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、“大規模地震の可能性が普段より相対的に高まっている”として、気象庁が警戒を呼びかけています。

こうした中、八戸市内のホームセンターでは…。

記者

「おととい（8日）の地震以降、停電時でも使えるストーブが多く売れているということです」

“乾電池式”の石油ストーブなど、防寒グッズが売れていました。

ストーブを購入 八戸市民

「寒いのはやっぱり大変なので、停電しちゃうとエアコンとかも使えないから、こういうのは大事」

ちなみにこのストーブ。

ストーブを購入 八戸市民

「災害時にしか使わないと思います。もし強い地震が来て停電したときのため」

普段はエアコンを使うため、災害時専用になるといいます。

■後発地震への備え、千葉県でも

後発地震への備えが見られるのは、被災地だけではありません。

今回の地震、震源は青森県東方沖ですが、後発地震の注意は北海道から関東までの7道県182の市町村に呼びかけられています。

千葉県銚子市でも…。

アナウンス

「今後しばらくの間は、大規模地震の発生に注意してください」

10日、銚子市を取材すると…。

銚子市の水産会社

「こういう注意情報が銚子市の方まで流れているのは、びっくりしました」

港のそばにある水産会社がこう話すのには、理由があります。

銚子市の水産会社

「3.11のときに、ここも津波で流されたので、同じことがあると怖い」

2011年に発生した東日本大震災では、銚子市にも津波が襲来。多くの船などが被害を受けました。こちらの港には…。

銚子市の水産会社

「ここまで津波が来たんですよ」

──この高さまで？

銚子市の水産会社

「はい。ここも1回も建て直しました」

そのときの経験を踏まえて…。

銚子市の水産会社

「前回起きたことを書き出して従業員とも共有して、津波が来たら車は高台の方に逃がしてとか、そういうマニュアルがある」

■大きな揺れが起きるとどうなる？

関東でも見られた、後発地震への備え。では、大きな揺れが起きるとどうなるのか？

『news zero』の岩崎陽キャスターが、揺れを体験できる施設に行きました。まずは、今回の地震で観測した震度6強を、寝ている状態で体験。

岩崎陽キャスター

「うわっ びっくりした。つかまるものがありません。安定しません。かなり揺れています。強い揺れです。頭を守るので精一杯」

体験後は…。

岩崎陽キャスター

「かなりびっくりしました。最初はもう、状況がつかめないというか、いきなり揺れて何が起きているんだろう」

では、震度7は？

岩崎陽キャスター

「かなり大きな横揺れです。しがみついていないと安定しません。腕でつかんでいないとしがみつけません。机も動きますね。かなり大きな横揺れです」

机の脚にしがみついていても、体は大きく揺さぶられてしまっています。

体験後は…。

岩崎陽キャスター

「かなり机が移動してしまっていますね。しがみつくので精一杯でした」

■「頭を守る」「部屋の中を安全に」

姿勢を保っているのも困難な揺れ。私たちが、気をつけた方がいいこととは？

池袋防災館 インストラクター

「大きな揺れが収まるまでは、しっかり自分の体、特に体の中でも頭を守る。家の中、部屋の中でけがをする確率が3割から5割といわれているので、部屋の中を安全にしておいていただく。家具の転倒・落下・移動防止。枕元にスマホや懐中電灯、スリッパなどを置いていただく備えも」

また、家具を固定するのが難しい場合は…。

池袋防災館 インストラクター

「家具を置く向き。倒れた方向にベッドがあったり、扉があって扉が開かなくなってしまったりということになると危険が倍増しますので、家具の配置も考えておいてほしい」

（12月10日放送『news zero』より）