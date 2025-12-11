オリンピック出場を目指すカーリング日本代表がミラノ・コルティナ五輪最終予選に出場している。

リザーブを含めて１チーム５人の選手で構成されるカーリング（４人制）で、それぞれのポジションに求められる役割とはどんなものか。（デジタル編集部）

〈リード〉

１、２投目を投げる。囲碁で言うところの「布石打ち」で、最初の２投で、エンドの主導権を取る。フリーガードゾーンルールがあり、狙った位置にストーンを止める「ドローショット」の正確性が求められている。

〈セカンド〉

３、４投目を投げる。得点圏にストーンを運ぶ役割で、相手の石をはじき出す「テイクアウトショット」の得意な選手が起用される。

〈サード〉

５、６投目を担当。試合展開に応じて様々なショットを要求される難しいポジションで、相手のストーンをはじき飛ばして有利な態勢を整え、最終投のフォースにつなぐ。

〈フォース〉

７、８投目を投げる。得点に結びつくショットを担うため、重圧がかかる。多くの場合、このフォースの選手が司令塔役のスキップも務めている。

〈スキップ〉

作戦をまとめて投球者に指示を出すチームの司令塔。多くの場合、フォースの選手が務め、チームのラストショットを投げる立場なので、正確なショットと高い集中力が要求されるポジションだ。

〈フィフス〉

５人目のリザーブの選手で、他の選手が試合に出られない場合に代わって出場する。試合中にはコート脇の席でコーチとともに試合分析にあたり、ストーンのチェックなども行う「縁の下の力持ち」だ。

カーリングは「逆算のスポーツ」とも言われる。精神的に負担のかかるラストショットを投げるフォース（スキップ）には、なるべく簡単なショットを投げさせてあげたい、そのためにはそれまでにどういう展開に持って行こうかと、逆算で考える必要があるのだ。

元日本代表で、現役時代はサードだった市川美余さんはこんな話をする。「リード、セカンドの二人で土台を作って、サードではスキップが簡単に投げられるような形を作って引き渡したいので、サードはスキル的には難しいショットを要求されます。だから、最後にスキップのスーパーショットが決まったということは、かなり窮地に追い込まれていたということにもなります」