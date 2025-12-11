◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。

前回11位の順天堂大学。10月の予選会は2位で突破し、11月の全日本大学駅伝は8位に入りました。

前回大会7区で個人2位の吉岡大翔選手(3年)は、今年もキーマン。予選会でもチームトップで走りました。また最上級生が駅伝主将の石岡大侑選手(4年)、大倉靖萌選手(4年)の2人となっており、前回1年生ながら2区を走った玉目陸選手(2年)や5区を走った川原琉人選手(2年)など、2年生以下が8人となっています。一方で前回大会8区を走った荒牧琢登選手(3年)が登録外となりました。

前回大会は4校によるシード権争いで次点の11位で涙。10位以内に与えられるシード権にはわずか“7秒”届きませんでした。10区で悔しさを味わった古川達也選手(3年)は今年もメンバー入りしています。

以下、順天堂大学のチームエントリー

石岡大侑(4年・駅伝主将)大倉靖萌(4年)石井啓太(3年)小林侑世(3年)林龍正(3年)古川達也(3年)村松翼(3年)吉岡大翔(3年)池間凛斗(2年)川原琉人(2年)谷本昂士郎(2年)玉目陸(2年)永原颯磨(2年)野崎健太朗(2年)山本悠(2年)井上朋哉(1年)