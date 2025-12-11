元NMB48グラビアクイーン、3rd写真集オフショット大放出「可愛すぎる」
NMB48元メンバーの本郷柚巴が10日、自身のインスタグラムを更新し、同日発売した3rd写真集『いつのまに、』（講談社）より、玉珠のオフショットの数々を一挙公開した。
【写真】あふれちゃうよ！ 本郷柚巴、最新写真種よりかわいすぎるオフショット大放出
本郷は同日発売の写真集について「まさか3冊目を出す日が来るなんて思ってもいませんでした、、」としみじみ語り、「写真集を出せるのは皆さんが応援してくださるおかげです いつも本当にありがとうございます」とファンに向けて感謝し、「沢山の方にこの写真集の魅力が伝わりますように」と願いをつづった。
そんな本郷が公開しているのは、撮影オフショット。笑顔で横ピースする写真のほか、ベッドに腰掛けてかわいらしいハートポーズを決めるほか、セクシーなランジェリー姿で寝そべっている姿も。
コメント欄には写真集発売をあらためて祝福する声のほか、「こんなにたくさんゆずちゃんの写真集見れるのが幸せ 本当にどんどんボディーがセクシーになってる」「ほんとセクシーで可愛いすぎる」「極上な肉体美」といった称賛が寄せられている。
引用：「本郷柚巴」インスタグラム（＠yuzuha_0112）
